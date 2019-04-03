Fitch Ratings повысило рейтинг кредитоспособности КМГ до уровня "BB-", прогноз "Стабильный"

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Агентство Fitch Ratings повысило рейтинг кредитоспособности национальной компании "КазМунайГаз" на самостоятельной основе до уровня "BB-", долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

28 марта 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг кредитоспособности АО НК "КазМунайГаз" на самостоятельной основе без учета поддержки со стороны правительства Казахстана с "В" до "BB-". Кроме того, долгосрочный рейтинг компании подтвержден на уровне "BBB-" (один пункт ниже суверенного рейтинга), прогноз "Стабильный", проинформировала пресс-служба нацкомпании.

Бизнес-профиль компании поддерживается значительным объемом добычи углеводородов (255 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2017 году; 615 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, включая добычу по компаниям, которые учитываются долевым методом), интеграцией в более стабильные сегменты транспортировки и переработки/сбыта, а также статусом КМГ как национальной нефтегазовой компании", - отмечается в сообщении агентства.

Другими факторами, послужившими предпосылками к повышению и подтверждению рейтингов, являются улучшение финансовой устойчивости, в том числе за счет обеспечения доступа к денежным средствам АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", начало экспорта газа в Китай, завершение реализации крупных капиталоёмких проектов, повышение цен на нефть.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Республики Казахстан.

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