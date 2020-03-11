Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Физический объем импорта из Китая в феврале снизился на 27% по сравнению с февралем 2019 года, а таможенные пошлины и налогов от импорта сократились на 12%. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировал Смаилов, доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) исполнены на 97,3% к плану, республиканского - на 83%, местных бюджетов - на 145,3%. На неполное исполнение повлиял ряд факторов, в том числе ситуация с эпидемией коронавируса.

В феврале текущего года по сравнению с февралем 2019 года импорт из Китая снизился на 11%, а его физический объем снизился на 27%. Поступления таможенных пошлин и налогов от импорта товаров из Китая уменьшились на 12%, или на 2,1 млрд тенге. В целом за 2 месяца из КНР наблюдается снижение количества автотранспорта на 24% и железнодорожного транспорта - на 14%", - уточнил глава Минфина.

Другой причиной неполного исполнения бюджета он назвал снижение цен на внешних рынках. В частности, цены на медь снизились на 6%, алюминий - на 5%, цинк - на 10%, свинец - на 3%. Ситуация повлияла на снижение уплаты авансовых платежей у порядка 50% плательщиков КПН.

Наиболее крупные суммы снижены АО "АрселорМиттал Темиртау" - на 4,4 млрд тенге, АО "КазТрансГаз" - на 4,1 млрд тенге, АО "Алюминий Казахстана" - на 1,2 млрд тенге", - проинформировал Смаилов.

Кроме того, по его словам, произошло уменьшение поступлений более чем на 56%, или 4 млрд тенге, по 18 банкам второго уровня.

Несмотря на негативное влияние внешних факторов удалось обеспечить темп роста по НДС на 110,5% (52 млрд тенге) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Собственные доходы местных бюджетов составили 559 млрд тенге и перевыполнены на 174 млрд тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены", - заключил министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства