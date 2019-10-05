FlyArystan начал полеты из Тараза, Шымкента и Павлодара

Алматы. 4 октября. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan совершил свой первый рейс на третьем в воздушном парке авиалайнере Airbus A320 и связал южные города Шымкент и Тараз , а также северный Павлодар с Нур-Султаном, передает Kazakhstan Today.

Отныне ежедневные рейсы в столицу по данным направлениям будут осуществляться из крупных городов страны на современных 180-местных самолетах. Длительность перелета в южные города и обратно составляет около полутора часов, а минимальная стоимость билетов начинается от 6999 тенге. До Павлодара все желающие теперь смогут добраться всего за час, заплатив за билет от 4999 тенге.

Мы с радостью сообщаем, что получили наш третий борт, который также начал осуществление полетов после реконфигурации салона. С мая текущего года мы связали эти города из Алматы, показывая высокий результат по загруженности бортов - в 92%. Мы надеемся, что полеты в Нур-Султан будут такими же востребованными", - сказала директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

По сообщению КГА МИИР РК, по итогам 5 месяцев операционной деятельности FlyArystan, в период с мая по сентябрь 2019 года, после появления лоукостера прирост пассажиропотока в Международном аэропорту Шымкента составил 25%, в Международном аэропорту Аулие-Ата данный показатель превысил 158%, за это же время в Международном аэропорту Павлодара количество пассажиров увеличилось на 37% в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

До конца 2020 года планируется расширение авиапарка до 10 воздушных судов, что позволит увеличить количество рейсов и направлений в 5 раз.

Флот FlyArystan состоит из трех самолетов Airbus А320 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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