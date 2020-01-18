FlyArystan откроет новые авиабазы в Караганде и Актобе

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan подвел итоги операционной деятельности за 2019 года, передает Kazakhstan Today.

С 1 мая по 31 декабря 2019 года авиакомпания FlyArystan совершила 4000 рейсов и перевезла 700 581 пассажира. В течение 8 месяцев борты FlyArystan устойчиво заполнялись на 94%, при своевременности выполнения рейсов 90%", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Компания FlyArystan начала выполнение полетов в мае 2019 года на двух самолетах Airbus A320, базирующихся в Алматы. С увеличением воздушного флота в октябре и декабре была открыта вторая авиационная база в Нур-Султане. FlyArystan завершила год с 13 маршрутами в общей сложности по 10 городам. В декабре минувшего года стартовал первый международный рейс из столицы в Жуковский (Москва).

Появление FlyArystan стало открытием года, которое изменило жизнь многих казахстанцев: некоторые из них впервые в жизни полетели на самолете. Очень приятно, что мы обрадовали не только взрослых, но и детей, которые составили 1 из 9 от общего количества наших пассажиров. Благодаря нам пожилые люди стали более мобильными, так, каждый двенадцатый пассажир FlyArystan в 2019 году - пенсионер. Изначально мы хотели стать народной компанией, и думаю, что мы добились поставленной цели", - сказала директор по продажам и маркетингу Жанар Жайлауова.

Значительный рост числа пассажиров свидетельствует о том, что при доступных авиаперевозках люди готовы летать на самолетах. Так, прирост в 8 городах в среднем составил 38% за период с мая по декабрь. В последнем квартале 2019 года в сравнении с 2018 годом темпы роста внутренних перевозок выросли на 60%.

Глава FlyArystan Тим Джордан считает, что с увеличением авиапарка с 4 до 10 самолетов в 2020 году, пассажирам будет предложено еще больше низких тарифов в новые города Казахстана и Центральной Азии.

Также в первой половине 2020 года мы откроем как минимум две новые авиационные базы в Караганде и Актобе" - сказал он.

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