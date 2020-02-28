FlyArystan открыла продажу билетов по 8 направлениям из Караганды

Караганда. 27 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил о старте продаж билетов по новым 8 направлениям из Караганды, передает Kazakhstan Today.

С 20 апреля текущего года шестой по счету лайнер воздушного флота FlyArystan - и первый на базе Международного аэропорта Сарыарка отправится в Атырау, Актау, Шымкент, Кызылорду, Актобе, Костанай, Семей и Москву (Жуковский). Эти рейсы дополнят существующее с мая 2019 года направление Алматы - Караганда - Алматы", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Продажа билетов по внутренним направлениям уже открыта на сайте flyarystan.com, в то время как продажа билетов из Караганды в Москву стартует в начале/середине марта, сразу после получения всех разрешительных документов регулирующих органов. Новые регулярные рейсы будут осуществляться по следующему расписанию:

с 20 апреля: Караганда - Актау - Караганда - 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. Минимальная стоимость билета 11 999 тенге и выше в один конец. Караганда - Костанай - Караганда - 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Минимальная стоимость билета начинаются от 8999 тенге и выше в один конец;

с 21 апреля: Караганда - Атырау - Караганда - 3 раза в неделю по вторникам, средам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета от 11 999 тенге и выше в один конец. Караганда - Шымкент - Караганда - 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Стоимость перелета в один конец от 6999 тенге;

с 22 апреля: Караганда - Кызылорда - Караганда - 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета от 6999 тенге и выше в один конец. Караганда - Актобе - Караганда - 2 раза в неделю по средам и субботам. Минимальная стоимость билета от 8999 тенге будут и выше в один конец;

с 23 апреля: 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам начнут осуществляться рейсы из Караганды в Семей и обратно. Стоимость перелета в один конец начинается от 5999 тенге и выше;

с 16 мая карагандинцы смогут добраться до Москвы (Жуковский) за 19 999 тенге. Полеты на комфортабельных самолетах будут осуществляться каждый вторник и субботу. Стоимость перелета в один конец начинается от 19 999 тенге и выше.

Карагандинская область - один из крупных индустриальных регионов страны, с современной инфраструктурой, удобным географическим положением и перспективным будущим, развитие которого невозможно без авиатранспортного сообщения. И мы - группа компаний "Эйр Астана", в частности отечественный лоукостер FlyArystan, готовы внести свою лепту, основав в Международном аэропорту Сарыарка первую региональную авиабазу", - сказал управляющий директор FlyArystan Тим Джордан на пресс-брифинге, прошедшем сегодня в Караганде.

По словам директора по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауовой, базировка FlyArystan в Караганде является не только первой региональной базой лоукостера, но и добрым началом эпохи возрождения региональных воздушных гаваней.

Начало положено, и мы рады, что теперь из самого сердца Казахстана можно будет добраться по 8 маршрутам внутри страны и совершить прямой беспосадочный рейс в Москву (Жуковский), к слову в который те же самолеты лоукостера начали летать с декабря 2019 года", - сказала Жайлауова.

По информации пресс-службы, в целом компания FlyArystan менее чем за 10 месяцев операционной деятельности успела реализовать более 1 200 000 мест и перевезти более 950 000 пассажиров с загрузкой бортов 93% и своевременностью выполнения рейсов 88%. В результате появления FlyArystan казахстанский рынок внутренних перевозок стал одним из самых динамично развивающихся и быстрорастущих в мире.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана", базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии" по оценке Skytrax World Airline Awards. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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