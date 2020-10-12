Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - FlyArystan возобновляет рейс Нур-Султан - Кызылорда - Нур-Султан по цене от 6999 тенге за перелет в один конец, передает Kazakhstan Today.

Полеты начнут осуществляться с 26 октября текущего года, продажа билетов на сайте flyarystan.com уже открыта, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиасообщение будет осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320 три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Длительность полета составит 1,5 часа. В данный момент открыта продажа билетов по всем направлениям до 27 марта 2021 года, в том числе на новые направления из Кызылорды в Нур-Султан и Атырау.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании Эйр Астана, базирующейся в Алматы. На данный момент парк воздушных судов авиакомпании состоит из 6 Airbus A320, которые базируются в разных городах Казахстана.

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