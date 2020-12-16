ФНБ "Самрук-Казына" направил в Нацфонд 38,6 млрд тенге

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - АО "ФНБ "Самрук-Казына" направил в Национальный фонд Республики Казахстан 38,6 млрд тенге путем досрочного погашения обязательств, передает Kazakhstan Today.
В июне 2020 года, учитывая складывающуюся в стране экономическую ситуацию, руководство "Самрук-Казына" решило досрочно направить 50 млрд тенге", - напомнили в пресс-службе АО "ФНБ "Самрук-Казына".
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