Фонд "Даму" перешел на упрощенный режим рассмотрения заявок по реструктуризации проектов

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В период чрезвычайного положения фонд развития предпринимательства "Даму" для ускорения процесса принятия решений перешел на упрощенный режим рассмотрения заявок по реструктуризации проектов, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день, принимаются единовременные решения по внесению изменений в действующие условия финансирования проектов в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования", - рассказали в фонде.

Когда 16 марта 2020 года было объявлено о чрезвычайном положении в Казахстане из-за неблагоприятной обстановки, связанной с распространением коронавируса COVID-19, правительством РК были приняты антикризисные меры для поддержки предпринимателей, а именно - в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025":

- сняты отраслевые ограничения;

- ставка для предпринимателей на уровне 6%;

- суммы кредитов, которые подлежат субсидированию, увеличены до 7 млрд тенге;

- для начинающего предпринимателя гарантируются кредиты до 360 млн тенге при этом гарантируется 85% от суммы кредита;

- увеличена сумма кредитов к субсидированию и гарантированию направленных на пополнение оборотных средств до 500 млн тенге;

- для действующих предпринимателей гарантируется кредит до 1 млрд тенге гарантия предоставляется до 50% от суммы кредита;

- в программу "ДКБ-2025" включены субъекты крупного бизнеса в таких отраслях, как производство продуктов питания, мыла и моющих средств, грузовые перевозки, складское хозяйство и вспомогательный транспорт, туризм, аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью, производства мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

В рамках ЭПВ увеличено общее финансирование программы до 1 трлн тенге, расширен перечень товаров, которые попадают под действие программы и увеличен размер гарантирования до 30% при сумме кредита от 3 до 5 млрд тенге.

Пакет антикризисных мер по поддержке отечественного бизнеса вступил в силу с 20 апреля. Фонд в настоящее время осуществляет прием заявок от предпринимателей на новых условиях.

Фонд предлагает 4 основных инструмента. Это льготное кредитование, субсидирование ставки вознаграждения, гарантирование кредитов.

Фонд реализует следующие программы льготного кредитования через банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании для последующего кредитования предпринимателей.

- Программа по поддержке обрабатывающей промышленности осуществляется за счет Нацфонда РК со ставкой на конечного заемщика по 6%;

- также по льготной ставке 6% реализуется Госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" для микро и малого бизнеса;

- Программы по поддержке МСБ для развития женского предпринимательства реализуется в рамках привлеченных средств АБР, ЕБРР (ставки от 14% для проектов микро-малого и среднего предпринимательства);

- совместно с акиматом города успешно реализуется региональная программа "Алматы Бизнес" по ставке от 7%.

В этом году с целью охвата наибольшего сегмента малого и среднего бизнеса Фонд начал работу по внедрению альтернативного финансирования. В начале апреля Фондом были выделены средства в размере 7,5 млрд тенге Исламскому банку Al Hilal для развития исламского финансирования, которое будет осуществляться с применением инструмента торговая мурабаха*. Таким образом, предприниматели смогут получить кредит по принципам исламского финансирования, если их деятельность принципам Шариата и условиям программы финансирования. Максимальная ставка на предпринимателя - не более 16,5%.

Региональным филиалом фонда по городу Алматы по состоянию на 3 июня по инструменту гарантирования было рассмотрено и поддержано по реструктуризации 120 проектов на сумму кредитов 4 млрд тенге, сумма гарантий 1,5 млрд тенге. По инструменту субсидирования предоставлена реструктуризация по 225 проектам сумма кредита более 81 млрд тенге.

В период карантина количество обращений в Call-центр на номер 1408 и на сайт Фонда увеличилось на 50%. В большинстве случаев, предприниматели интересуются антикризисными мерами по поддержке МСБ в условиях чрезвычайного положения", - рассказали в фонде.

Менеджерами фонда оказывается комплексная поддержка предпринимателей в сопровождении их проектов до одобрения в БВУ или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz. Все меры господдержки Фонд развития предпринимательства "Даму" продолжает оказывать в полном объеме.

Предприниматели могут направлять свои заявки online через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также получить консультации в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый Call-center 1408 (звонок бесплатный). Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах Фонда в социальных сетях", - проинформировали в фонде.





*Мурабаха - торговое соглашение, при котором продавец прямо указывает затраты, понесенные им на продаваемые товары, и продает их другому лицу (покупателю) с наценкой к первоначальной стоимости, которая заранее известна покупателю.

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