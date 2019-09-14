Фонд проблемных кредитов выставляет на торги более 200 объектов

Алматы. 13 сентября. Kazakhstan Today - В сентябре АО "Фонд проблемных кредитов" выставляет на торги 222 объекта имущества, передает Kazakhstan Today.

АО "Фонд проблемных кредитов" продолжает реализацию своего имущества... В сентябре этого года Фондом выставляются на торги 222 объекта имущества, из них 125 земельных участков, 62 объекта коммерческой и 35 объектов жилой недвижимости. Реализуемые земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость Фонда могут приобрести как юридические лица, так и граждане страны", - проинформировали в пресс-службе Фонда.

Реализуемое имущество расположено практически во всех регионах Казахстана - как в городах, так и в сельской местности. Наибольшее количество реализуемых объектов находятся в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

По Алматинской области в основном реализуются земельные участки - 104 участка различной площади от 0,05 до 470 гектаров, в том числе 91 участок в Талгарском районе, 5 участков в Капшагайском районе.

По Восточно-Казахстанской области реализуется в большей степени жилая и коммерческая недвижимость. Портфель жилья представлен 16 единицами, в том числе 6 квартир в Усть-Каменогорске, 4 квартиры и 4 дома в Семее. Портфель коммерческой недвижимости состоит из 15 единиц, из них 6 объектов представлены в Семее, включая здание бывшей столовой общей площадью 3261 квадратный метр с прилегающим земельным участком в 1,1 гектара.

По Акмолинской области реализуются земельные участки в количестве 7 единиц различной площадью от 0,5 до 50 гектаров, из них 4 участка расположены в Целиноградском районе.

По Атырауской области выставлено на торги жилье в количестве 4 единиц площадью от 149 до 243 квадратных метров. В Атырау реализуется 4 объекта коммерческой недвижимости и 2 объекта в Кульсары.

По Костанайской области реализуется 5 единиц коммерческой недвижимости различной площади - от 30 квадратных метров. Самым крупным объектом является 4-этажное административное здание площадью 2960 квадратных метров. Также представлено 4 объекта жилой недвижимости общей площадью 442 квадратных метра.

По Карагандинской области реализуется 6 единиц коммерческой недвижимости площадью от 53 до 1352 квадратных метра, в том числе 4 объекта в Жезказгане.

В Павлодаре планируется реализовать 9 единиц коммерческой недвижимости различной площади - от 53 квадратных метров. Крупнейшим объектом является здание производственной базы площадью 12 493 квадратных метров с прилегающими земельными участками площадью 4,8 гектара.

В Уральске реализуется жилая недвижимость в количестве 4 единиц общей площадью 188 квадратных метров.

В пресс-службе отметили, что полная информация по всем реализуемым объектам в разрезе регионов и видов имущества представлена на сайте Фонда. База объектов регулярно обновляется по итогам проведенных торгов и при выставлении на торги новых объектов.

Торги по имуществу пройдут с 24 по 26 сентября. Для участия в торгах необходимо выбрать интересующий объект имущества на сайте Фонда, пройти регистрацию на веб-портале реестра государственного имущества, подать заявку на участие в торгах по выбранному объекту и внести гарантийный взнос.

Как правило, на первичных торгах применяется метод повышения цены реализуемого объекта имущества, на последующих торгах - метод понижения цены.

Фонд обеспечивает информацией о проведении торгов с указанием метода, даты и времени проведения, размера гарантийного взноса, стартовой цены.

Напомним, Фонд проблемных кредитов был создан в 2012 году для оказания содействия оздоровлению национальной экономики через (1) улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня путем выкупа неработающих активов, (2) вовлечение в экономический оборот выкупленных активов посредством оздоровления и реализации.

На сегодня уже более 120 объектов имущества Фонда и его дочерних организаций нашли своих новых собственников.

Напомним, в феврале 2019 года Фонд проблемных кредитов приобрел у "Цеснабанка" портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге.

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