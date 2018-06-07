Фонд социального медстрахования с начала года оплатил медорганизациям Казахстана 325,2 млрд тенге

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Фонд социального медстрахования с начала года оплатил медорганизациям Казахстана 325,2 млрд тенге07.06.2018
  • Фото: http://atameken.kz
Экономика  10:31

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - НАО "Фонд социального медицинского страхования" с начала 2018 года оплатило медицинским организациям Казахстана 325,2 млрд тенге за оказанные услуги населению, передает Kazakhstan Today.

"По состоянию на 6 июня 2018 года поставщикам фонда оплачено 325,2 млрд тенге, или 47% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи", - сообщила заместитель председателя правления фонда Ботагоз Жакселекова.

Напомним, что общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи составляет 698,9 млрд тенге. Фонд является финансовым оператором пакетов ГОБМП и ОСМС и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных правительством.

"Работа продолжается в соответствии с графиком и в строгом соответствии с новыми правилами мониторинга качества оказанной медицинской помощи населению. Выделенные суммы достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений", - отметила Ботагоз Жакселекова.

На сегодня поставщиками фонда являются 1359 медицинских организаций, 599 из которых - частные. В сравнении с 2017 годом количество частных поставщиков выросло на 138 медорганизаций. Сумма заключенных договоров с частными медицинскими организациями составит в текущем году 93 млрд тенге, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.
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