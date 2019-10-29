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Французский инвестор планирует построить свинокомплекс в Акмолинской области

28.10.2019, 19:41 13420
Французский инвестор планирует построить свинокомплекс в Акмолинской области
Кокшетау. 28 октября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел переговоры с генеральным директором группы компаний "Отрада" Патриком Хоффманом, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба главы региона. 
 

Компания "Отрада", реализовавшая более десяти лет назад в Липецкой области России крупный проект - свинокомплекс европейского уровня, рассматривает возможности инвестирования в АПК Казахстана. Если удастся достичь договоренности, то французский бизнесмен готов со следующего года приступить к строительству аналогичного свинокомплекса в Акмолинской области", - рассказали в пресс-службе.

 
Как отметил Ермек Маржикпаев, Акмолинская область открыта для инвестиций. Более того, инвесторы имеют ряд государственных преференций, и при реализации своих бизнес-проектов они могут рассчитывать на обеспечение строящихся объектов инфраструктурой.
 

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