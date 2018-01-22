Функции ГАСКа в Астане передадут в новое управление

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - В акимате Астаны прошло совещание, на котором обсуждались предстоящие изменения, связанные с созданием новых государственных органов и перераспределением государственных функций.

На совещании, которое проходило под председательством первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна, также обсуждалась ситуация с проблемными объектами строительства, сообщает официальный сайт акимата.

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Толеген Кулушев доложил о результатах деятельности за прошедший год.

По его информации, за 2015-2017 годы качество строительства улучшилось, так как обращения либо жалобы населения на качество строящихся зданий поступили не более чем по десяти объектам.

"После пресечения незаконного строительства отсутствует и самовольное строительство. В 2017 году привлечено к административной ответственности 655 субъектов на общую сумму 114 173 568 (взыскано по 520 субъектам - 76 363 653) тенге. К административной ответственности через административный суд привлечено 460 субъектов на сумму 35 815 940 тенге", - сообщил Т. Кулушев.

Он отметил, что за последние три года улучшена и административная практика управления.

"Если ранее каждый седьмой материал отменялся судом и прокуратурой, то на сегодня таких фактов нет. Помимо этого, ввиду отсутствия действенных санкций по незаконному строительству, с 2016 года налажена судебная практика предъявления исков о признании строительства незаконным и его сносе. Судами такие иски ранее не принимались, и нам отказывали на основании того, что имеется административная практика", - сказал Кулушев.

Так, по словам спикера, с начала прошлого года в отношении физических и юридических лиц в суды подан 41 иск на приостановление строительства, эксплуатацию и снос объектов, из которых 16 исков судом удовлетворены, 20 - находятся на рассмотрении.

С начала 2017 года ведомство наделено дополнительной функцией по аккредитации организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

"Управлением за три года выдано 3587 лицензий, а в 2017 году - 1654 строительных лицензии. В настоящее время проводятся проверки на соответствие квалификационным требованиям действующих компаний, так как наличие квалифицированных и аттестованных специалистов, специального оборудования и техники напрямую влияет на качество строительства объектов. В прошлом году по таким основаниям приостановлено 30 лицензий", - отметил Кулушев.

На основании постановления акимата в феврале будет создано новое управление контроля и качества городской среды города Астаны, которому будут переданы функции и полномочия ГАСКа, некоторые вопросы архитектуры, охраны труда, жилищная инспекция, ветеринарные инспекции и контрольно-надзорные функции управления земельных отношений.

"В дальнейшем, при проведении проверок строящихся объектов, вопросы будут охватываться комплексно. Инспектор будет проводить проверку на соблюдение законодательства РК в сфере архитектурно-строительной деятельности, жилищного законодательства, охраны труда, земельного законодательства и так далее", - информирует пресс-служба акима.

Также по работе с проблемными объектами при содействии управления в рамках работы МВК завершено строительство более 100 проблемных объектов, по которым имелись многочисленные жалобы в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию и невозможностью оформить приобретенное жилье. В результате 380 тысяч квадратных метров жилья сданы в эксплуатацию, обеспечены квартирами 6370 человек.

Толеген Кулушев также назвал основные проблемы долевого строительства.

По его мнению, ключевой проблемой является привлечение денег дольщиков без соответствующего разрешения, неисполнение застройщиками своих обязательств, а также нецелевое использование денежных средств.

В рамках работы межведомственной комиссии в период с 2015 по 2017 год были пресечены незаконные факты реализации жилья более чем на 100 объектах. Было возбуждено 28 уголовных дел в отношении руководителей строительных компаний по фактам мошенничества и занятия незаконной предпринимательской деятельностью, осуждено более 30 должностных лиц компаний.

По таким застройщикам на сегодня под контролем акимата находятся 53 объекта.

"Для предотвращения незаконной продажи квартир в строящихся жилых комплексах прокуратурой города Астаны в октябре 2017 года разработан алгоритм мер в отношении застройщиков, которые рекламируют и реализуют квартиры без соответствующего разрешения, в связи с чем управлением принимаются все необходимые меры", - заключил Т. Кулушев.

По итогам совещания заместитель акима Сергей Хорошун дал оценку работы ведомства и поставил задачи на текущий год по повышению эффективности деятельности структуры.

"Если говорить об объемах строительных работ, то за прошлый год они составили 608 млрд тенге - это лучший результат среди регионов по республике. За прошлый год мы ввели 2 млн 357 тыс. квадратных метров жилья - это тоже лучший результат за всю историю Астаны. Объем инвестиций жилищного строительства у нас составил 288 млрд тенге", - сказал Сергей Хорошун.

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