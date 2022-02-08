Функция передачи доли уставного капитала в доверительное управление появилась в eGov.kz

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Владельцы доли уставного капитала в бизнесе имеют возможность передать свою долю в доверительное управление на портале электронного правительства eGov.kz. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в АО "НИТ", услуга доступна для юридических и физических лиц и оказывается бесплатно. С помощью новой услуги также можно передать учредителем (физическое лицо) доли уставного капитала в доверительное управление, изменить сроки передачи доли и отозвать передачу в доверительное управление.

Чтобы воспользоваться новой услугой "Передача доли уставного капитала в доверительное управление", необходимо зайти на Портал "электронного правительства".





Далее пользователь:

- авторизуется на портале;

- инициирует заказ услуги онлайн;

- выбирает подуслугу;

- заполняет обязательные поля;

- проходит автоматические проверки;

- прикрепляет документы (согласно выбранной подуслуге);

- подписывает заявку с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);

- направляет заявку в информационную систему госорганов.

Срок оказания услуги на eGov.kz составляет не более трех рабочих дней, следующего за днем подачи заявления.

Результатом услуги для граждан будет получение уведомления об оказании услуги либо мотивированный отказ.