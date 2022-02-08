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Функция передачи доли уставного капитала в доверительное управление появилась в eGov.kz

07.02.2022, 10:37 27071
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Владельцы доли уставного капитала в бизнесе имеют возможность передать свою долю в доверительное управление на портале электронного правительства eGov.kz. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в АО "НИТ", услуга доступна для юридических и физических лиц и оказывается бесплатно. С помощью новой услуги также можно передать учредителем (физическое лицо) доли уставного капитала в доверительное управление, изменить сроки передачи доли и отозвать передачу в доверительное управление. 
 
Чтобы воспользоваться новой услугой "Передача доли уставного капитала в доверительное управление", необходимо зайти на Портал "электронного правительства". 

Далее пользователь: 
 
- авторизуется на портале;
 
- инициирует заказ услуги онлайн;
 
- выбирает подуслугу;
 
- заполняет обязательные поля;
 
- проходит автоматические проверки;
 
- прикрепляет документы (согласно выбранной подуслуге);
 
- подписывает заявку с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
 
- направляет заявку в информационную систему госорганов.
 
Срок оказания услуги на eGov.kz составляет не более трех рабочих дней, следующего за днем подачи заявления. 
 
Результатом услуги для граждан будет получение уведомления об оказании услуги либо мотивированный отказ. 
 

новости по теме

Нацбанк: запуск национальной платежной системы ожидается к 1 июля

08.02.2022, 12:04 6521
Нацбанк: запуск национальной платежной системы ожидается к 1 июля
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Запуск национальной платежной системы ожидается к 1 июля. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля", - сказал глава Нацбанка.

 
Он напомнил, что в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы - межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн платежей.
 
Пирматов также сообщил, что в текущем году будет выработано итоговое решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. 
 

В 2021 году Национальный банк инициировал пилотный проект по внедрению цифрового тенге. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта", - добавил председатель НБРК.

 

Новая концепция управления госфинансами будет принята в РК

08.02.2022, 11:42 6666
Новая концепция управления госфинансами будет принята в РК
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства сообщил, что в стране будет принята новая концепция управления государственными финансами до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования, ее дальнейшая цифровизация обеспечат прозрачность процедур и повышение доходов бюджета. Для укрепления бюджетной самостоятельности регионов будет осуществлено реформирование межбюджетных отношений", - разъяснил Смаилов.

 
По его словам, в целях повышения эффективности бюджетных расходов будет проведен анализ мер господдержки и преференций для бизнеса. Также будет усилен контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых из бюджета средств, сказал Смаилов.
 
Кроме того, глава кабмина рассказал, что по направлению "Диверсификация экономики" разработана новая концепция инвестиционной политики.
 

Планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов. Также будут изменены подходы к механизмам ГЧП с учетом необходимости сбалансированного распределения обязанностей, гарантий, рисков и доходов между инвесторами и государством", - разъяснил спикер.

 
Также планируется внедрение улучшеного модельного контракта в сфере недропользования. 
 
Совместно с созданным советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по дальнейшему улучшению бизнес-климата.
 
В целях сокращения государственного участия в экономике определены более четкие критерии отбора активов государственного и квазигосударственного секторов, подлежащих передаче в конкурентную среду. 
 

Это позволит обеспечить большую прозрачность принятия решений. Для повышения эффективности и общей социально-экономической отдачи для государства предусмотрено кардинальное реформирование АО "ФНБ "Самрук-Казына" и НУХ "Байтерек", - сообщил премьер-министр.

 
Он также рассказал, что с целью дальнейшего развития предпринимательства и конкуренции предусмотрена реализация комплексных мер по поддержке и развитию МСБ. В рамках регулирования с "чистого листа" планируется создание Реестра обязательных требований.
 
По его словам, будут внедрены региональные программы развития МСБ, адресные меры с упором в том числе на моногорода и сельские населенные пункты.
 
Он также добавил, что в стране предлагается провести функциональный анализ НПП "Атамекен", в том числе в целях повышения эффективности ее работы по поддержке субъектов МСБ.
 

С 2023 года в Казахстане внедрят дифференцированный тариф по потреблению воды

08.02.2022, 11:32 8496
С 2023 года в Казахстане внедрят дифференцированный тариф по потреблению воды
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане в 2023 году внедрят дифференцированный тариф по объемам потребления воды. Об этом рассказал в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Смаилова, дифференцированный тариф вводится для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы.
 
В ходе выступления премьер также сообщил, что в рамках мероприятий по совершенствованию тарифной политики будут приняты законодательные меры по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля за реализацией ими инвестиционных программ.
 

Также планируется выделить нуждающиеся категории населения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей", - сказал глава кабмина.

 

Смаилов: ставки по утильсбору будут сокращены

08.02.2022, 11:17 9731
Смаилов: ставки по утильсбору будут сокращены
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В ходе выступления на расширенном заседании правительства РК премьер-министр Алихан Смаилов сообщил о скоращении ставок утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По направлению "Обеспечение макроэкономической стабильности" правительство сконцентрируется на реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствовании тарифной политики, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности. Для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров. Также будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы", - сказал глава кабмина.


Кроме того, он рассказал о планах по дополнительному обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом в объеме 150 тыс. тонн.
 

Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года", - заверил он.

 

Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой южных регионов Казахстана

08.02.2022, 09:29 12851
Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой южных регионов Казахстана
Фото: сайт премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана в предстоящий вегетационный период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В текущем году из-за продолжающегося цикла маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызской Республики не достигнет прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения Кыргызстаном собственных водно-энергетических потребностей существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию Казахстана", - сообщили в пресс-службе правительства. 

 
Премьер-министр поручил министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики принять исчерпывающие меры для обеспечения южных регионов РК поливной водой в весенне-летний период. 
 
Смаилов подчеркнул необходимость проведения интенсивных переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек. 
 
Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в аграрной сфере.
 

Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

05.02.2022, 10:50 58586
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По мнению аналитиков Fitch, прогноз отражает сильную фискальную позицию и значительные внешние резервы страны.
 
Агентство отметило, что, несмотря на произошедшие в стране январские события, их влияние на траекторию роста экономики в целом незначительно. Рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. По мнению агентства, плановое увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, рост мирового спроса на природные ресурсы, инвестиции в крупные энергетические проекты, а также восстановление объемов сельскохозяйственного производства поддержат рост казахстанской экономики.
 
Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние резервы страны. По оценке Fitch Ratings, международные резервы на конец 2021 года составили 46% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. При этом отмечается зависимость страны от сырьевых товаров, более высокий уровень инфляции и недостаточно развитая программа экономической политики по сравнению с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом.
 
Аналитики Fitch Ratings прогнозируют уровень инфляции в 7% к концу 2022 года и возвращение инфляции к целевому коридору к концу 2023 года. В Агентстве подчеркивают, что снижение инфляции является приоритетной задачей и отдельно отмечают ответные экономические меры, включая меры по стабилизации инфляции наряду с более расширенным планом по улучшению социально-экономической ситуации.
 
В Fitch Ratings также подчеркнули совершенствование практики регулирования и надзора в банковском секторе и указали на улучшение его показателей: уровень неработающих кредитов достиг исторически низкого уровня в 3,3%, обеспечиваются достаточность капитала и ликвидность. При этом сохраняется более высокий в сравнении с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом уровень долларизации депозитов, а также быстрый рост кредитования, в частности, ипотечного кредитования.
 
Согласно Fitch Ratings, динамика кредитного рейтинга будет зависеть от дальнейшего политического и социального развития, совершенствования государственного управления, а также от направлений экономической политики.
 
Также аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше, информирует primeminister.kz.
 
Более того, согласно прогнозу Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором. По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.
 
В целом, в ближайшие 2 года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов.
 

В Алматы за "серые сертификаты" на импортные товары оштрафован крупный продавец бытовой техники

04.02.2022, 19:14 70571
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ – АО Technodom Operator оштрафован за реализацию товаров без проведения испытаний в аккредитованных лабораториях, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате проверок Комитетом технического регулирования и метрологии Минторговли РК, выяснилось, что компания ввозила и реализовала бытовую технику, которая была декларирована на основе протоколов испытаний, выданных российскими не аккредитованными лабораториями и не включенными в Единый реестр испытательных лабораторий ЕАЭС, отметили в ведомстве.
 

Товары, не испытанные компетентными лабораториями, являются потенциально опасными и могут повлечь риски жизни и здоровью граждан страны, повлечь пожары, ударить током, стать причиной замыкания и т.д.)", - уточнили в министерстве.

 
Продавец техники обязался устранить их в кратчайшие сроки, то есть либо прекратить продажу таких товаров, либо пройти все испытания. В отношении компании наложен штраф, проинформировали в министерстве.
 

По результатам анализа приказом комитета действие деклараций в Казахстане было отменено и приняты меры по информированию стран ЕАЭС по факту действий лабораторий стран-партнеров. В органы таможенного контроля направлены письма для пресечения дальнейшего ввоза таких товаров и в сети магазинов о недопустимости ее реализации", - говорится в сообщении ведомства.

 
Отмечается, что проверки были проведены на основании обращения от ОЮЛ "Казахстанская ассоциация органов по оценке соответствия" о выявлении 12 деклараций о соответствии техническим регламентам ЕАЭС в отношении электрической бытовой техники иностранного производства.
 

Политика "нулевой терпимости" к так называемым "серым сертификатам" является безусловным принципом нашей работы, поскольку такого рода нарушения подрывают доверие как добросовестных производителей, так и общества и могут причинить серьезный ущерб жизни и здоровью граждан", - отметил председатель комитета Арман Абенов.

 

Будущее расширение Карачаганакского проекта обсудил Смаилов с представителями Chevron

04.02.2022, 13:44 75451
Будущее расширение Карачаганакского проекта обсудил Смаилов с представителями Chevron
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Вопросы развития Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с вице-президентом по вопросам добычи компании "Шеврон" (Chevron) Джеймсом Джонсоном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Необходимо обеспечить своевременный запуск всех реализуемых проектов. Важно проводить качественный мониторинг планового высвобождения и обеспечения занятости работников", - сказал на встрече глава правительства. 

 
Он подчеркнул, что правительство РК уделяет особое внимание развитию Тенгизского месторождения и намерено развивать долгосрочное сотрудничество с компанией "Шеврон". 
 
Джонсон, в свою очередь, поблагодарил правительство РК за обеспечение благоприятного инвестиционного климата и решение возникающих вопросов в ходе реализации проектов в нефтегазовой отрасли. 
 

Шеврон" является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах - Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). 

 
В 2021 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,55 млн тонн. В текущем году планируется добыть 28,73 млн тонн нефти. 
 
Проект планируется завершить в конце 2023 года. Это позволит увеличить объем добычи нефти на 12 млн тонн в год. 
 
Также прорабатывается вопрос обеспечения сырьем ТШО двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области. 
 
В октябре прошлого года между Министерством энергетики РК и компанией "Шеврон" подписан меморандум о взаимопонимании по созданию фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом 248,5 млн долларов. 
 
Капитализацию фонда составит часть прибыли "Шеврон", полученной в РК. 
 
Средства фонда будут направлены на развитие экономики и местного содержания путем инвестирования в предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий.

Ранее Смаилов обсудил реализацию совместных инвестпроектов в Казахстане с главой российского ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым.     
 

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