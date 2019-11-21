Газопровод "Сарыарка" будет сдан в эксплуатацию 31 декабря

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков на пресс-конференции в правительстве рассказал о ходе реализации проекта строительства магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту Кызылорда - Нур-Султан в рамках Пяти социальных инициатив Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Одной из задач, поставленных главой государства К. Токаевым перед Министерством энергетики в предвыборной программе, является своевременное завершение первой очереди магистрального газопровода "Сарыарка" в целях газификации столицы, северных и центральных регионов страны, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Как отметил М. Журебеков, данный участок газопровода позволит поставлять природный газ в города Нур-Султан, Караганды, Темиртау, Жезказган, а также жителям ближайших к трассе газопровода населенных пунктов.

Для реализации проекта была создана компания "АстанаГаз КМГ". Ее акционеры - фонд "Самрук-Казына" и холдинг "Байтерек".

Схема и условия финансирования были одобрены Госкомиссией по модернизации экономики в августе прошлого года. Так, 80,3 млрд тенге предоставляются путем формирования уставного капитала проектной компании АО "АстанаГаз КМГ", 85 млрд тенге - облигационный заём АО "ЕНПФ" и 102 млрд тенге - облигационный заём Евразийского банка развития и АО "Банк развития Казахстана". Генеральным подрядчиком строительства определена компания "КазСтройСервис".

М. Журебеков сообщил, что на сегодняшний день строительство магистрального газопровода "Сарыарка" до Нур-Султана находится на стадии завершения.

Отмечено, что в строительстве газопровода задействовано порядка 1700 специалистов и 1000 единиц специальной техники. На сегодняшний день сварено и уложено 1061,3 километра, или 100% линейной части газопровода. При этом испытано 963 километров, или 91% газопровода.

Кроме того, ведутся работы по строительству газопроводов-отводов и пяти автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления.

"В целом работы идут по графику, и в декабре текущего года будет завершено строительство всех объектов, включающих в себя магистральный газопровод, пять единиц автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления. Приемка газопровода в эксплуатацию запланирована на 31 декабря", - сказал вице-министр.

По его словам, строительство магистрального газопровода до города Нур-Султана позволит поэтапно обеспечить газом 171 населенный пункт вдоль трассы газопровода, а также улучшить экологическое состояние города Нур-Султана и других населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода.

Реализация проекта газопровода "Сарыарка" будет иметь мультипликативный эффект на развитие малого и среднего бизнеса, а также на развитие инфраструктуры регионов вдоль магистрального газопровода. Кроме того, использование природного газа в качестве топлива снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, способствует комфортной жизни населения и способствует общему улучшению состояния окружающей среды", - подчеркнул вице-министр.

Когда газ придет в Нур-Султан?

Вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков также отметил, что подключение города Нур-Султана к магистральному газопроводу будет поэтапным. Строительство газораспределительных сетей в городе Нур-Султане разделено на три очереди со сроками строительства до 2025 года.

Первая - 2019-2021 годы. Первые потребители будут подключены к следующему отопительному сезону. Это жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Юго-восток, а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Первая очередь будет сдана уже в 2020 году.

Сроки второй очереди - 2021-2023 годы. Будут подключены газораспределительные пункты Восток и Юго-Восток. Будет обеспечен газ в районах Интернациональный, Мичурино, Котельная. Также будут подключены микрорайоны Пригородный, Family Village, Garden Village и котельная международного аэропорта.

Третья очередь - 2023-2025 годы. К газу будут подключены микрорайоны Ильинка, Ондырыс, Кирпичный завод, ТЭЦ-2.

Первые потребители газа будут подключены уже в следующем году, но это работа не сиюминутная, это долгий поэтапный процесс", - отметил вице-министр.

Подключение к газопроводу Карагандинской области

Акиматом Карагандинской области предусматривается строительство отводов от автоматизированных газораспределительных станций на города Караганда, Темиртау и Жезказган и строительство распределительных сетей.

Для строительства газораспределительных сетей в Карагандинской области из республиканского бюджета на этот год выделено 2,4 млрд тенге. Из них по 1 млрд тенге для городов Караганда и Жезказган, 400 млн тенге - для города Темиртау;

по городу Караганде поставлено труб 38,9 километра, или 90%, из которых сварено 28,9 километра, или 66,5% (из 43,4 километра, предусмотренных на 2019 год);

по городу Жезказгану поставлено труб 29,6 километра, или 100%, из которых сварено 19,7 километра, или 66,5%;

по городу Темиртау поставлено труб 30,1 километра, или 100%, из которых сварено 16,8 километра, или 56%.

Акиматом Карагандинской области планируется до конца текущего года подключить первых потребителей городов: Жезказгана - 148 домов, Темиртау - 100 домов и Караганды - 150 домов.

В целом, по информации акимата Карагандинской области, завершение строительства 10-й очереди запланировано на май 2020 года.

Газификация Акмолинской области

В Акмолинской области, в первую очередь, планируется строительство газораспределительных сетей в 20 населенных пунктах Аршалынского и Целиноградского районов.

На сегодня акиматом получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметные документации 8 (из 13) проектов, по которым проводятся работы по определению подрядных организаций.

Cрок получения заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию оставшихся пяти проектов - ноябрь 2019 года.

Можно сказать, что поручение Елбасы, данное в рамках Пяти социальных инициатив (это Пятая инициатива) исполнено Министерством энергетики. В прошлом месяце мы участвовали в церемонии золотой сварки. То есть был сварен последний шов на магистральном газопроводе при подводе в городе Нур-Султане", - резюмировал вице-министр энергетики.

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