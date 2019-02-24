Гендиректором АНПЗ назначен Шухрат Данбай

Атырау. 20 февраля. Kazakhstan Today - Генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" назначен Данбай Шухрат Абдурашитович, передает Kazakhstan Today.

"Решением общего собрания участников АНПЗ 15 февраля прекращены полномочия председателя правления ТОО "АНПЗ" Амантурлина Галимжана Жиршибековича в связи с достижением пенсионного возраста. Этим же решением председателем правления (генеральным директора) завода избран Данбай Шухрат Абдурашитович, с июня 2018 года занимавший должность управляющего директора по переработке нефти АО "НК "КазМунайГаз", - сообщили в пресс-службе АНПЗ.

Ш. Данбай родился в 1963 году в городе Кентау Южно-Казахстанской области. Окончил университет "Кайнар" по специальности "международные экономические отношения", Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Москва по специальности "доктор делового администрирования". В настоящее время обучается в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина на курсе Executive MBA по программе "Энергетическое лидерство".

В разные годы возглавлял крупные коммерческие структуры по поставке и переработке нефти (генеральный директор ТОО "Гелиос", генеральный директор ТОО "Топливный энергетический комплекс - Казахстана"), занимал должность заместителя генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" по экономике и финансам, исполнительного директора блока по нефтепереработке и нефтехимии "КазМунайГаза", а с сентября 2009 года по ноябрь 2017 года – генерального директора ТОО "ПНХЗ", с июня 2018 года по 15 февраля 2019 года - управляющий директор по переработке нефти АО НК "КазМунайГаз".

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