Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Гендиректором ассоциации KAZENERGY назначен Болат Акчулаков, передает Kazakhstan Today.



"Приказом председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY Кулибаева Т.А. на должность генерального директора назначен Акчулаков Болат Уралович", - сообщила пресс-служба ассоциации.



К выполнению обязанностей Акчулаков приступил 3 апреля.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства