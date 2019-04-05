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Гендиректором ассоциации KAZENERGY назначен Болат Акчулаков

04.04.2019, 18:04 6697
Гендиректором ассоциации KAZENERGY назначен Болат Акчулаков

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Гендиректором ассоциации KAZENERGY назначен Болат Акчулаков, передает Kazakhstan Today.

"Приказом председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY Кулибаева Т.А. на должность генерального директора назначен Акчулаков Болат Уралович", - сообщила пресс-служба ассоциации.

К выполнению обязанностей Акчулаков приступил 3 апреля.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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