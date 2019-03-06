Генсек ВТО на встрече с премьер-министром РК выразил заинтересованность сотрудничеством в области транзита

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Сегодня премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов сотрудничества, в том числе в рамках программы "Меркатор" и реализации Казахстаном положений Соглашения Всемирной торговой организации по упрощению процедур торговли, проведения законодательных реформ в РК, а также технические возможности нового пункта пропуска "Нур Жолы" на границе с Китаем, оснащенного по последним технологическим инновациям", - сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Кунио Микурия выразил заинтересованность сотрудничества в области транзита. Были рассмотрены подходы по организации эффективного применения процедуры транзита и участия ВТамО в работе форума Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по вопросам специальных экономических зон.

Аскар Мамин отметил, что правительство Казахстана продолжит работу по имплементации успешного мирового опыта в области таможенного администрирования.

С момента присоединения к ВТамО 30 июня 1992 года Казахстан активно принимает участие в работе основных органов Организации, к примеру, в работе и сессиях Финансового комитета, Политической комиссии (один из высших органов Организации) и Совета таможенного сотрудничества ВТамО.

На сегодняшней день Казахстан является членом Политической комиссии ВТамО со сроком полномочий до 1 июля 2019 года. Рассматривается вопрос о вступлении Казахстана в состав Финансового комитета ВТамО в июне 2019 года.

Новая операционная модель оказания технической поддержки странам-членам ВТамО под названием "Меркатор", была одобрена в марте 2017 года Комитетом ВТамО по институциональному развитию. Программа предлагает странам-членам альтернативный вариант, с помощью которого они могли бы взаимодействовать с ВТамО в долгосрочной перспективе и на многолетней основе в рамках "Механизма стабильного отслеживания" программы Меркатор.

В Казахстане проведен ряд законодательных реформ. В январе 2018 года вступили в силу новые положения Таможенного кодекса ЕАЭС и Казахстана. С января 2018 года вместе с новым Таможенным кодексом ЕАЭС введено электронное декларирование товаров. На текущем этапе идет реализация и внедрение Единого окна по экспортно-импортным операциям совместно с ЮНКТАД ООН, которое планируется запустить в эксплуатацию уже в марте. Также проводится поэтапная модернизация казахстанских приграничных пунктов пропуска.

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