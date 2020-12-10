Глава ЕАБР рассказал о деятельности по интеграции финрынков и создании единого расчетного пространства в ЕАЭС

Москва. 9 декабря. Kazakhstan Today - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка Совета Федерации Российской Федерации рассказал о проводимой ЕАБР активной деятельности по интеграции финансовых рынков и биржевого пространства, а также созданию Единого расчетного пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для оптимизации расчетов в национальных валютах, передает Kazakhstan Today.

Банком создана и успешно функционирует Платежная инфраструктура, представляющая собой системное решение для осуществления трансграничных платежей на пространстве ЕАЭС, которая с успехом используется клиентами и респондентами ЕАБР, в том числе квазигосударственными компаниями, биржами и другими участниками финансового рынка", - сказал глава ЕАБР.

Он отметил, что банк содействует интеграции рынков капитала, поддерживая эмитентов по вопросам получения доступа на такие рынки в соседних странах, выступая в роли организатора/андеррайтера, консультанта и якорного инвестора.

В целях повышения ликвидности валютных торгов ЕАБР выступает в роли маркет-мейкера на Московской, Казахстанской биржах, Белорусской валютно-фондовой бирже и предоставляет инструменты хеджирования рыночных рисков. Создание общей расчетной технологической платформы с использованием современных финансовых технологий, обеспечивающей расчеты в рамках ЕАЭС в любой из валют стран-участниц с применением процедур мультивалютной конверсии, является системным решением интеграционных задач в области единого финансового рынка и снижения его зависимости от других мировых валют", - подчеркнул он.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

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