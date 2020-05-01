Глава ЕНПФ: вкладчики не должны волноваться из-за колебаний доходности в марте и апреле

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов в ходе брифинга в РСК Алматы рассказал об инвестиционной доходности пенсионных активов казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Курманов подчеркнул, что пенсионные накопления граждан имеют устойчивую положительную инвестиционную доходность, несмотря на негативные события на мировых финансовых рынках, связанные с коронавирусом, изменением цены на нефть и другими факторами.

В первом квартале 2020 года инвестиционный доход составил 661,7 млрд тенге. В результате пенсионные активы на 1 апреля 2020 года выросли до 11,7 трлн тенге, увеличившись более чем на 8%. Инвестиционная доходность за последние 12 месяцев (с апреля 2019 года по март 2020 года) составила 11,87% при инфляции 6,4%. Таким образом, доходность превысила инфляцию на 5,5%. Инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком за период управления пенсионными активами с сентября 2013 года, составил более 30% (или 3,9 трлн тенге). Таким образом, доля чистого инвестиционного дохода в пенсионных накоплениях стабильно растет", - сказал глава ЕНПФ.

Он объяснил, почему инвестиционный доход сильно менялся в марте и апреле текущего года.

Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций - в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций - в долларах США. В марте произошло укрепление курса доллара США с 381 до 448 тенге. Положительная валютная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, обеспечила прирост пенсионных активов за март месяц на 541,9 млрд тенге. В первой половине апреля (с 1 по 15 апреля), наоборот, произошло укрепление курса тенге к доллару США с 448 тенге до 425 тенге. Соответственно, сложилась отрицательная валютная переоценка пенсионных активов в размере 179,7 млрд тенге. То есть в этот период наблюдалось снижение инвестиционного дохода. Во второй половине апреля чистый инвестиционный доход снова изменился. Сегодня, 30 апреля, курс доллара США снизился до 424,64 тенге. Это снова повлияет на переоценку инвестиций в иностранной валюте. Однако с начала года (за 4 месяца 2020 года) предварительно можно сказать, что инвестиционный доход на начало мая будет положительным и превысит 0,5 трлн тенге. Вкладчики не должны волноваться из-за колебаний доходности в марте и апреле. Пенсионные активы инвестируются на долгосрочный период, поэтому в международной практике принято оценивать инвестиционную доходность за период не менее года", - подчеркнул Курманов.

Он напомнил, что по закону "О пенсионном обеспечении в РК", государство гарантирует гражданам сохранность их накоплений от инфляции. При выходе вкладчика на пенсию государство компенсирует (без необходимости обращения вкладчика) возможное снижение пенсионных накоплений, если уровень накопленной инфляции превысил полученную доходность за все годы инвестирования.

Курманов также рассказал, каким управляющим компаниям уже передали пенсионные активы. По его словам, для пенсионных активов ЕНПФ на конкурентной основе были выбраны ведущие зарубежные управляющие компании, являющиеся мировыми лидерами в области портфельных инвестиций, а также наиболее эффективные действующие внешние управляющие по золотовалютным активам Национального банка и активам Национального фонда Республики Казахстан.

В текущее время для инвестирования пенсионных активов привлечены 4 зарубежные управляющие компании, которым было передано $820 млн: Aviva Investors в размере $220,0 млн по мандату "Глобальные облигации развивающихся рынков"; - HSBC Global Asset Management в размере $200,0 млн по мандату "Глобальные пассивные акции"; PGIM Limited и Principal Global Investors в размере $200,0 млн каждой управляющей компании по мандату "Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США". На 1 апреля 2020 года доля пенсионных активов, находящихся во внешнем управлении, составила 3% от портфеля пенсионных активов ЕНПФ", - разъяснил он.

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