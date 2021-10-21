Глава государства запустил новую фабрику в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В режиме телемоста президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт работе новой полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В строительстве обогатительной фабрики принимали участие около 2500 человек. Для Жайрема запуск проекта означает новую жизнь, крупные перспективы развития.
Как сообщает пресс-служба Акорды, ожидается, что горно-обогатительный комплекс станет крупным производителем цинковых и свинцовых концентратов в Казахстане. На производстве будут работать 400 человек.
Новая фабрика расширит линейку выпускаемой продукции, объем производства увеличится в 2,5 раза до 5 миллионов тонн. Также вырастет экспорт переработанной продукции, на 1,5 миллиарда тенге увеличатся налоговые поступления. С начала этого проекта инвестору было оказано максимальное практическое содействие. Благодаря четко выстроенной работе даже в условиях коронавирусной пандемии проект удалось завершить в установленные сроки", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.
Президенту было доложено, что сегодня в Карагандинской области реализуется 50 крупных инвестиционных проектов на сумму более 2 триллионов тенге. В этом году запускается 14 проектов, объем инвестиций в инфраструктуру промышленных предприятий региона составит 230 миллиардов тенге.