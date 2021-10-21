Глава государства запустил новую фабрику в Карагандинской области

БИШКЕК. 20 ОКТЯБРЯ - Правительство Кыргызстана распорядилось передать на аутсорсинг Бишкекскую ТЭЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Причины передачи объяснили в аппарате президента Киргизии, сообщает kaktusmedia

В сообщении говорится, что решение принято в рамках реализации поручения президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Меры помогут искоренить коррупционные проявления при поставках угля на ТЭЦ Бишкека, снизить объем вредных выбросов в атмосферу, решить ситуацию со смогом и улучшить экологическую ситуацию в столице, а также успешно пройти предстоящий осенне-зимний период.

В материале сообщается, что Акылбек Жапаров в бытность заместителем председателя кабинета министров, совместно с главой государственного комитета по экологии и климату Динарой Кутмановой посетили с рабочей поездкой Карагандинскую область Казахстана, где ознакомились с деятельностью обогатительных комбинатов и действующих угольных шахт.

Впоследствии на столичной ТЭЦ провели эксперимент по сжиганию 7 тыс. тонн карагандинского угольного концентрата марки "КО", который показал хорошие результаты и положительное влияние на экологическую ситуацию.

Передача ТЭЦ, таким образом, позволит:

- увеличить выработку электроэнергии с 1,2 млрд кВт-ч до 6,0 млрд кВт-ч в год;

- снизить себестоимость электроэнергии в среднем с 3,93 сома до 1,75 сома за кВт-ч и тепла до 900-945 сомов за 1 Гкал/ч тепла;

- устранить ежегодные убытки ТЭЦ Бишкека в размере 4,5 млрд сомов и обеспечить получение прибыли в размере не менее 1,1 млрд сомов в год. Кроме того, возможен перевод станции на самоокупаемость и самофинансирование;

- привлечь инвестиции в обновление агрегатов ТЭЦ Бишкека на высокоэффективное оборудование;

- решить проблемы со смогом, что окажет положительное влияние на экологию;





- сэкономить средства на участках подготовки топлива за счет меньшего расхода билов, мельниц, дымоходов и золошлакоудаления.