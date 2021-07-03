Глава казахстанского Нацбанка рассказал Токаеву о восстановлении экономики

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Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2021 года, улучшении перспектив роста экономики Казахстана на уровне 3,6-3,9% и основных рисках для дальнейшего восстановления экономики страны из-за новых штаммов коронавируса.
Президент был проинформирован об ускорении инфляции за 6 месяцев текущего года до 7,9 %, дисбалансах на внутренних рынках продовольствия, а также об усилении внешнего инфляционного давления и тенденции перехода центральных банков к ужесточению денежно-кредитных условий.
Токаеву была представлена информация о ситуации на валютном рынке Казахстана, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.
Ерболат Досаев доложил о стабильной дедолларизации вкладов населения, росте кредитования реального сектора экономики и реализации планов по созданию казахстанской межбанковской системы платежных карточек.
Главе государства также были представлены модель оценки банков-участников системы гарантирования депозитов и подходы к сбалансированному регулированию цифровых финансовых экосистем.
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.
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