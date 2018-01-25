Глава комитета по делам строительства и ЖКХ перечислил регионы с наиболее изношенными теплосетями

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная итогам реализации государственной программы "Нурлы жол" в части модернизации и инфраструктуры ЖКХ и систем водоснабжения и водоотведения за 2017 год, передает Kazakhstan Today.

После мероприятия журналисты попросили председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабата Жайымбетова прокомментировать уровень износа теплосетей в регионах Казахстана.

"В Темиртау износ систем очень большой. Я бы хотел отметить области, в которых наблюдается большой износ, например, в Павлодарской области - 85%, Карагандинской - 80%, Алматинской - 75%. В Темиртау тоже очень большой износ. Это показывает, что сети изношены, как бумага. Туда надо вкладывать средства, чтобы поменять оборудование и снизить износ сетей. А по источникам тепла есть проблемы. Недавно министр отвечал, что котельная там восстанавливается, ремонт вовремя провели, и сейчас, по нашим данным и информации акимата области и города, работают теплоисточники, теплосети в нормальном режиме", - цитирует Жайымбетова портал Kazpravda.kz .

Ранее в ходе пресс-конференции он сообщил, что за период реализации госпрограммы "Нурлы жол", с 2015 по 2018 годы, построено и реконструировано 2695 километров сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 21 котельная, 70 насосных станций, канализационно- и водоочистных сооружений и других объектов. В результате принятых мер износ сетей в 2017 году снизился с 63% до 60%.

В 2018 году планируется снизить износ сетей до 57% за счет строительства и реконструкции порядка 800 километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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