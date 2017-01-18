Глава МИР Казахстана презентует в Давосе возможности республики в качестве инвестиционного хаба

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Глава МИР Казахстана презентует в Давосе возможности республики в качестве инвестиционного хаба18.01.2017
Экономика  22:19

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек принимает участие в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе, где возглавляет казахстанскую делегацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, Касымбек презентует возможности Казахстана в качестве инвестиционного и транспортного хаба, передает Kazakhstan Today.

"Была посещена панельная сессия форума: "Подготовка к четвертой индустриальной революции", в которой участвовали крупные фигуры мировой технологической сферы Марк Бенеф, Билл Макдермотт, Чак Роббинс и другие. Участники сессии обсуждали вопросы как подготовиться к четвертой индустриальной революции, какое влияние она окажет на существующие рабочие места и как следует относиться ко всеобщему базовому доходу", - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что на полях форума запланированы деловые встречи с представителями руководства ряда зарубежных компаний и организаций, занятых в сфере инвестиций, которые уже реализуют или планируют реализовать проекты в Казахстане. В их числе - Enerco Distribuzione, Glencore, Siemens, Evonik, AirSpan, Sun Group, Vedanta Resources, CRRC, IC Ibrahim Cecen Yatirim A.S., Koc Holding, работающие в сферах инвестиций, промышленности, недропользования, химии. Также будут проведены переговоры по перспективным инвестиционным и инфраструктурным проектам с инвестиционным агентством Японии JETRO, главой "Азиатского банка инфраструктурных инвестиций", вице-президентом ЕБРР Аленом Пилу.

Кроме этого, в рамках форума будет принято участие на сессиях "Привлечение иностранных инвестиций для развития рынка капитала" и "Эффект Шелкового пути", где будут презентованы возможности, которые Казахстан открывает для многих стран мира в качестве инвестиционного и транспортного хаба, проинформировали в пресс-службе.

Давоский форум в 2017 году проходит под лозунгом "Ответственное лидерство".
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