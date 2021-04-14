Глава МНЭ отчитался перед Токаевым об исполнении поручений по поддержке МСБ

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министр национальной экономики Республики Казахстан Асет Иргалиев отчитался перед главой государства о предварительных итогах развития экономики за I квартал текущего года, реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации в реальном секторе экономики и прогнозах ВВП. Асет Иргалиев представил основные подходы к обеспечению качественного и устойчивого развития экономики в среднесрочной перспективе.

Министр также доложил об исполнении поручений главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса", - рассказали в пресс-службе Акорды.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по обеспечению макроэкономической устойчивости и сбалансированного регионального развития.

В завершение глава государства дал министру ряд конкретных поручений, направленных на повышение эффективности бюджетной политики, совершенствование региональной политики и развитие обрабатывающей промышленности.





Напомним, в ходе совещания по противодействию коронавирусу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по поддержке малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии секторах экономики.

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