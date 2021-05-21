Глава МНЭ РК представил уточненный прогноз макроэкономических показателей и бюджетных параметров

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев в ходе заседания сената представил уточненный прогноз макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики. Темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до плюс 0,7% по итогам апреля текущего года. При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель", - сказал министр.

По прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда рост мировой экономики в текущем году составит 4,3% и 6,0%, соответственно.

Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Таким образом, экономический рост выйдет на этап восстановления. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн тенге.

Кроме того, по его словам, улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса.

В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн квадратных метров жилья.

В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT-услуги.

По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на 10,8 млрд долл. до 52,2 млрд долларов. Импорт составит 37,1 млрд долларов.

Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4,0-6,0%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в объеме 7204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 триллиона тенге до 1 850 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП", - проинформировал Иргалиев.

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