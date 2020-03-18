Глава МНЭ РК рассказал о мерах поддержки временно закрытых объектов

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Руслан Даленов на брифинге в правительстве РК разъяснил указ президента о мерах по обеспечению стабильности функционирования государства , согласно которому правительству РК поручено определять категории налогоплательщиков, налоговые ставки и порядок налогообложения, передает Kazakhstan Today.

Для поддержки крупных объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок, спортивных объектов предлагается предоставить налоговые стимулы. Освободить от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на один год, приостановить начисление пени по налоговой задолженности в течение одного квартала и перенести сроки подачи налоговой отчетности и расчетов на третий квартал", - сказал министр.

Предлагаемые меры после согласования с главой государства будут приняты правительством в самое ближайшее время, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Кроме того, Р. Даленов прокомментировал, как крупные рестораны и прочие временно закрытые объекты должны справляться с денежными потерями, выплачивать аренду, зарплату персоналу, ввиду отсутствия прибыли. По его словам, в этом вопросе имеется несколько решений.

Первое, если заработная плата не начисляется, то подоходный налог с заработной платы не удерживается. Это действующая норма. Второе, если заработная плата начисляется, но ввиду кассового разрыва нет возможности исполнить налоговые обязательства, предлагается ввести неначисление пени на налоговую задолженность. Это временная норма. Третье, предлагается освободить от налога на доходы в течение текущего года индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. Это позволит сэкономить средства и направить их на выплату заработной платы", - сказал Р. Даленов.

Кроме того, по его словам, налоговые стимулы для отдельных категорий МСБ позволят также хозяевам помещений пойти на понижение арендной ставки.

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