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Глава Нацбанка не исключает снижение базовой ставки в 2017 году15.02.2017
Экономика  13:51

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Глава Национального банка РК Данияр Акишев сегодня в мажилисе парламента РК сообщил, что не исключает снижение базовой ставки в 2017 году.

"Базовая ставка в 2016 году была снижена с 17% до 12%. Существует высокая вероятность дальнейшего снижения базовой ставки в 2017 году", - сказал Д. Акишев, передает Kazakhstan Today.


Он отметил, что "основной акцент работы Национального банка направлен на формирование рыночных процентных ставок на денежном рынке".

Глава Нацбанка сообщил, что "основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен". "Инфляция по итогам января 2017 года вернулась в коридор 6-8%, так как составляет 7,9% в годовом выражении. По нашим прогнозам, уровень инфляции в 2017 году при отсутствии шоков будет находиться внутри коридора, определенного правительством и Национальным банком. Задача по поэтапному снижению инфляции до 3-4% в среднесрочном периоде станет для нас приоритетной", - отметил Д. Акишев.

При этом, по его словам, Национальный банк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью.
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