Глава Нацбанка озвучил механизмы защиты средств вкладчиков ЕНПФ

Астана. 17 октября. Kazakhstan Today - Председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев рассказал о механизмах защиты средств вкладчиков ЕНПФ, передает Kazakhstan Today.

Акишев отметил, что основным механизмом, позволяющим обеспечить сохранность пенсионных активов ЕНПФ, является диверсификация портфеля по видам финансовых инструментов, странам, секторам экономики и эмитентам, а также установление лимитов инвестирования с последующим мониторингом их выполнения и наличие минимальных требований для эмитентов.





Данные меры позволяют значительно снизить влияние отдельных инструментов на сохранность и доходность портфеля пенсионных активов ЕНПФ в целом", - сказал Акишев в мажилисе.





Он отметил, что инвестиционная стратегия управления пенсионными активами имеет ряд отличительных характеристик, одной из которых является долгосрочность инвестиций.





Целью инвестиционной политики является достижение реальной доходности пенсионных активов в долгосрочном периоде", - сказал он.





Глава Нацбанка подчеркнул, что пенсионные активы ЕНПФ инвестируются в различные финансовые инструменты на принципах срочности, платности и возвратности в соответствии с рыночными условиями, а также - в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Инвестиционной декларацией ЕНПФ.





По состоянию на 1 октября 2018 года доля государственных ценных бумаг РК, выпущенных Министерством финансов РК, в портфеле пенсионных активов ЕНПФ составляет 39,7%.





Данные ценные бумаги являются одними из наиболее надежных на внутреннем рынке ценных бумаг", - сказал Д. Акишев.





Глава Нацбанка также отметил, что по итогам 9 месяцев 2018 года доля финансовых инструментов банков второго уровня в портфеле пенсионных активов ЕНПФ составила 17,9%.





Средневзвешенная доходность по ним - 9,8% годовых. При этом с начала 2016 года произошло снижение доли банковского сектора в портфеле ЕНПФ с 33,9% за счет сокращения новых инвестиций, а также плановых погашений банками своих обязательств", - сказал он.





Д. Акишев подчеркнул, что на сегодняшний день инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня осуществляется только в рамках облигационной программы для банков на 2018 год на сумму 200 млрд тенге, которая была запущена с середины августа 2018 года в целях поддержки экономики. В данной облигационной программе смогут принять участие исключительно крупные банки, имеющие высокий уровень собственного капитала (более 60 млрд тенге). При этом лимит инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на один банк второго уровня составляет не более 20 млрд тенге. Инвестиции осуществляются на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) при условии паритетного участия других инвесторов.





На текущий момент в рамках указанной облигационной программы для банков на 2018 год пенсионные активы ЕНПФ инвестированы на рыночных условиях в облигации банков на общую сумму 35 млрд тенге с доходностью 11,5-12% годовых", - сказал он.





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