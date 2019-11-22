Глава Нацбанка доложил Токаеву о работе по передаче части пенсионных активов в частное управление

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today.

Был рассмотрен ход исполнения поручения главы государства по повышению эффективности управления пенсионными активами и передаче их части в управление частным компаниям", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных показателях реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев 2019 года: предварительной оценке платежного баланса, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда, а также развитии финансового рынка страны.

Кроме того, Ерболат Досаев доложил о реализации программ ипотечного жилищного кредитования 7-20-25, льготного кредитования приоритетных отраслей экономики, проведении независимой оценки качества активов банков второго уровня.

По итогам встречи президент дал ряд поручений.

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