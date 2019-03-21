Глава Нацбанка прокомментировал отсутствие валюты в обменниках

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Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - В кулуарах совместного заседания палат парламента РК председатель Национального банка Ерболат Досаев прокомментировал отсутствие валюты в обменных пунктах страны, передает Kazakhstan Today.

Накануне обменники отреагировали на отставку президента РК Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара, пишет Kazpravda.kz

"Это обычная реакция рынка на такого рода важные новости, поэтому часть обменников придержали деньги, а друге ожидали нового курса. Мы соответствующую работу с обменными пунктами и банками второго уровня провели. Утренние ожидания снизились, сегодня во всех банках второго уровня есть необходимый объем наличной валюты, у нас есть собственной запас Национального банка, утренние торги прошли. У людей было небольшое ожидание повышения курса тенге. Я думаю, что 26 числа все нормализуется", - сказал Досаев.

Он также заявил, что не видит предпосылок для оттока иностранных инвестиций.

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