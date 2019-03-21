Глава Нацбанка прокомментировал отсутствие валюты в обменниках

Фото: 24.kz
Накануне обменники отреагировали на отставку президента РК Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара, пишет Kazpravda.kz.
"Это обычная реакция рынка на такого рода важные новости, поэтому часть обменников придержали деньги, а друге ожидали нового курса. Мы соответствующую работу с обменными пунктами и банками второго уровня провели. Утренние ожидания снизились, сегодня во всех банках второго уровня есть необходимый объем наличной валюты, у нас есть собственной запас Национального банка, утренние торги прошли. У людей было небольшое ожидание повышения курса тенге. Я думаю, что 26 числа все нормализуется", - сказал Досаев.
Он также заявил, что не видит предпосылок для оттока иностранных инвестиций.
Напомним: ранее Национальный банк Казахстана порекомендовал соотечественникам не проводить спекулятивные валютные операции, чтобы избежать потерь.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства