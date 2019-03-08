Глава НК КТЖ предложил китайским партнерам меры по расширению географии контейнерных перевозок

Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Канат Алпысбаев во время поездки в Шанхай 5-6 ноября обсудил с руководителями ряда провинций и крупных транспортно-логистических компаний КНР текущее состояние сотрудничества в развитии контейнерных перевозок, а также возможности расширения партнерства, передает Kazakhstan Today.





В частности, во время переговоров с заместителем генерального директора COSCO Shipping Corporation Limited Суй Цзюнем и президентом порта Ляньюнган Чжу Сяняном руководитель НК КТЖ предложил рассмотреть вопрос создания контейнерного оператора и инвестирования в контейнерные активы для дальнейшего совместного использования их по направлениям через территорию Казахстана: Китай - Россия - Китай; Китай - страны Центральной Азии - Китай; Транскаспийский маршрут, сообщили в пресс-службе казахстанской нацкомпании.





Наше партнерство позволит расширить географию перевозок в направлении Турции, Кавказа, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и обеспечить контроль над трансконтинентальными транзитными перевозками за счет рычагов географического присутствия и влияния на тарифы", - отметил Алпысбаев.





На встрече стороны отметили успешность сотрудничества по развитию Сухого порта СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", который становится частью архитектуры глобальных логистических сервисов и обеспечит интеграцию казахстанских транзитных коридоров в международную логистическую сеть.





По данным КТЖ, с начала 2018 года через Сухой порт перегружено 102,2 тыс. ДФЭ, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.





Также в пресс-службе проинформировали, что глава компании встретился с заместителем мэра города Чэнду Лю Сяолю, заместителем губернатора провинции Хунань (город Чанша) Хэ Баосяном, заместителем секретаря городского комитета города Сиянь Гао Гао и руководителем логистической платформы города Сиянь Сун Именом. Стороны отметили положительную динамику роста контейнерных перевозок из КНР в страны ЕС и обратно. За 10 месяцев 2018 года по данному направлению проследовало 508 поездов (20 862 ДФЭ), что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.





На встречах в Шанхае также акцентированы вопросы развития новых перспективных маршрутов с использованием транспортно-логистических возможностей Казахстана.





Кроме того, разработку новых транспортных продуктов с использованием комбинированных перевозок, в том числе сухопутных маршрутов через Казахстан, обсудили на встрече с генеральным менеджером группы East Asia "Nippon Express" (China) Сугиямой Тацуо. За последние два года подписан Меморандум о сотрудничестве, для японских грузоотправителей организовано два ознакомительных семинара.





По итогам встречи подписан Агентский Договор. Документ направлен на укрепление сотрудничества и увеличение объемов перевозок, транспортировки грузов в контейнерах по территории Казахстана между Японией и странами ЕС, ЦА, СНГ", - заключили в пресс-службе.





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