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Мамин поручил акиматам взять на особый контроль меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты

11.08.2021 5455
Мамин поручил акиматам взять на особый контроль меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты
Фото: Иллюстрация
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - июль 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства поручил акиматам усилить и взять на особый контроль меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, Министерству национальной экономики и заинтересованным госорганам - до конца августа принять и начать реализацию комплекса мер антиинфляционного реагирования, а также нового пакета мер по сдерживанию цен на социально значимые товары.
 

Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым", - сказал Мамин.

 
Глава правительства отметил, что экономика Казахстана четвертый месяц подряд продолжает демонстрировать уверенную восстановительную динамику роста. По итогам семи месяцев рост ВВП составил 2,7%. 
 
Основным драйвером роста остается реальный сектор экономики. Динамика обеспечена ростом производства в промышленности (+2,5%), строительстве (+11,1%), а также устойчивыми темпами роста в сельском хозяйстве (+2,4%).
 
Рост в промышленности на 2,5% обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающем секторе на 5,9%. На повышение темпов производства повлиял рост в фармацевтическом производстве (+38,9%), машиностроении (+22,7%), в том числе в автомобилестроении (+34,7%) и производстве локомотивов и вагонов (+37,7%), нефтепереработке (+8%), легкой промышленности (+5,4%), производстве продуктов питания (+3,9%) и химической промышленности (+1,9%).
 
Высокие темпы роста наблюдается в строительном секторе - на 11,1% и вводе в эксплуатацию жилья - на 10,3%, или 7,7 млн квадратных метров.
 
Несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры, продолжают усиливаться темпы роста в секторе услуг (+2%) за счет высокой динамики в торговле (+9,1%) и связи (+12,5%). 
 
В сельском хозяйстве наблюдается стабильный темп роста на уровне 2,4% за счет устойчивых темпов роста в животноводстве (+3,4%).
 
Рост инвестиций в основной капитал (ИОК) составил 18,3% без учета горнодобычи. Высокие показатели ИОК отмечены в строительстве (+129,6%), обрабатывающей промышленности (+82,9%), информации и связи (+48%), сельском хозяйстве (+45,5%), торговле (+40%).
 
По итогам 7 месяцев Алматинская, Жамбылская, Мангистауская области и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и Нур-Султан - по 6 показателям, Атырауская, Восточно-Казахстанская области и Алматы - по 5 показателям. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

 

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