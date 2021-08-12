Мамин поручил акиматам взять на особый контроль меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - июль 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства поручил акиматам усилить и взять на особый контроль меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, Министерству национальной экономики и заинтересованным госорганам - до конца августа принять и начать реализацию комплекса мер антиинфляционного реагирования, а также нового пакета мер по сдерживанию цен на социально значимые товары.

Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым", - сказал Мамин.

Глава правительства отметил, что экономика Казахстана четвертый месяц подряд продолжает демонстрировать уверенную восстановительную динамику роста. По итогам семи месяцев рост ВВП составил 2,7%.

Основным драйвером роста остается реальный сектор экономики. Динамика обеспечена ростом производства в промышленности (+2,5%), строительстве (+11,1%), а также устойчивыми темпами роста в сельском хозяйстве (+2,4%).

Рост в промышленности на 2,5% обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающем секторе на 5,9%. На повышение темпов производства повлиял рост в фармацевтическом производстве (+38,9%), машиностроении (+22,7%), в том числе в автомобилестроении (+34,7%) и производстве локомотивов и вагонов (+37,7%), нефтепереработке (+8%), легкой промышленности (+5,4%), производстве продуктов питания (+3,9%) и химической промышленности (+1,9%).

Высокие темпы роста наблюдается в строительном секторе - на 11,1% и вводе в эксплуатацию жилья - на 10,3%, или 7,7 млн квадратных метров.

Несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры, продолжают усиливаться темпы роста в секторе услуг (+2%) за счет высокой динамики в торговле (+9,1%) и связи (+12,5%).

В сельском хозяйстве наблюдается стабильный темп роста на уровне 2,4% за счет устойчивых темпов роста в животноводстве (+3,4%).

Рост инвестиций в основной капитал (ИОК) составил 18,3% без учета горнодобычи. Высокие показатели ИОК отмечены в строительстве (+129,6%), обрабатывающей промышленности (+82,9%), информации и связи (+48%), сельском хозяйстве (+45,5%), торговле (+40%).

По итогам 7 месяцев Алматинская, Жамбылская, Мангистауская области и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и Нур-Султан - по 6 показателям, Атырауская, Восточно-Казахстанская области и Алматы - по 5 показателям. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.





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