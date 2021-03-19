Глава Счетного комитета сообщила президенту о двукратном росте финансовых нарушений

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства заслушал отчет председателя Счетного комитета об основных результатах работы ведомства за 2020 год и задачах на предстоящий период.
По данным Натальи Годуновой, в отчетном году Счетным комитетом было проведено 18 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, аудитом охвачено более 47 трлн тенге. В 1,5 раза (до 1,8 трлн тенге) наблюдается рост нарушений, связанных с неэффективным планированием и использованием бюджетных средств, рост финансовых нарушений - в 2 раза, до 81 млрд тенге, говорится в сообщении.
Президенту также рассказали о ходе реализации его поручения по контролю за эффективным использованием антикризисных средств, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии, а также о проведенной оценке эффективности управления активами квазигосударственного сектора.
В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений, в том числе по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства