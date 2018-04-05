Глава совета директоров страховой компании Amanat отстранен от должности - Нацбанк

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил об отстранении от должности главы совета директоров страховой компании Amanat, передает Kazakhstan Today.

"3 апреля 2018 года вступил в силу приказ заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан № 129 "Об отстранении от выполнения служебных обязанностей председателя совета директоров акционерного общества "Страховая компания "Amanat" Канафина Аскара Ахилбековича и отзыве согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника" в связи с выявленными нарушениями в деятельности АО "СК "Amanat", - говорится в сообщении.

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