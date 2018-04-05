Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
5 апреля 2018
  • 20
  • :
  • 19
Новости регионов
21º Переменная облачность
днем 25º    ночью 18º
17:00
.
Aнонс

Глава совета директоров страховой компании Amanat отстранен от должности - Нацбанк05.04.2018
Экономика  16:20

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил об отстранении от должности главы совета директоров страховой компании Amanat, передает Kazakhstan Today.


"3 апреля 2018 года вступил в силу приказ заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан № 129 "Об отстранении от выполнения служебных обязанностей председателя совета директоров акционерного общества "Страховая компания "Amanat" Канафина Аскара Ахилбековича и отзыве согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника" в связи с выявленными нарушениями в деятельности АО "СК "Amanat", - говорится в сообщении.
Просмотров: 2281
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
05.04.2018   16:20
Глава совета директоров страховой компании Amanat отстранен от должности - Нацбанк
05.04.2018   16:09
За 20 лет в Астану было инвестировано почти 8 трлн тенге - Исекешев
05.04.2018   15:56
По итогам утренней и дневной сессий KASE средневзвешенный курс тенге составил 319,68 тенге за доллар
05.04.2018   14:55
Фото: kurs.if.ua
По итогам I квартала в Казахстане на 7% подорожали лекарства
05.04.2018   14:31
ЕАБР выдал первый транш на строительство пункта пропуска "Нур жолы" на участке автодороги Алматы - Хоргос
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today