Главы правительств стран-участниц ЕАЭС обсудят вопросы цифровизации на форуме в Алматы

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - 1 февраля 2019 года в Алматы пройдет форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0.", посвященный инновационной экосистеме Евразии, передает Kazakhstan Today.





Организатор форума - Министерство информации и коммуникаций РК. В форуме примут участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС, международные эксперты в сфере информационных технологий, представители международных организаций, политики, ученые, бизнесмены, которые соберутся на одной площадке для обсуждения создания и развития единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал стран.





В этом году спикерами форума выступят основатели крупнейших IT-компаний, руководители международных IT-технопарков и более 50 представителей технологической индустрии США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.





В рамках форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." пройдет пленарная сессия с участием премьер-министров России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и вице-премьера Армении, а также международных экспертов. Участники обсудят перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обменяются опытом по вопросам продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT.





Помимо этого, программа форума включает в себя проведение пяти панельных сессий, посвященных цифровой повестке ЕАЭС, инновационной экосистеме, Индустрии 4.0, достижению устойчивого развития (с участием представителей ООН) и цифровизации МСБ.





Ежегодный форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" проводится по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева, озвученной 11 октября 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главная цель форума – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.





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