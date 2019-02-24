Главой совета директоров Цеснабанка стал Шигео Катсу

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Совет директоров АО "Цеснабанк" возглавил Шигео Катсу, который является президентом Назарбаев Университета, председателем попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных школ и членом попечительского совета Назарбаев Фонда, передает Kazakhstan Today.

Шигео Катсу является президентом Назарбаев Университета с декабря 2010 года. До этого он занимал различные должности во Всемирном банке и руководил реформами финансового сектора в странах Азии, Африки и Европы. В частности, он занимал должность вице-президента по региону Европы и Центральной Азии, сообщается на сайте университета.

Кроме этого, Бекжан Пирматов назначен председателем правления АО "Цеснабанк". Ранее он занимал должность заместителя председателя правления АО "First Heartland Bank" (FHB). В разные годы возглавлял подразделения по работе с корпоративными клиентами в локальных и иностранных банках, таких как АО "Банк Каспийский", АО "Банк ТуранАлем", АО ДБ "HSBC Bank Kazakhstan" и АО "Казкоммерцбанк". До прихода в FHB он был ведущим банкиром Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за работу с крупными корпоративными клиентами в секторах промышленности, коммерции, агробизнеса и природных ресурсов.

Как стало известно 6 февраля, инвестиционная компания группы автономных организаций образования "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев фонд" приобрела 99,5% акций АО "Цеснабанк".

АО "First Heartland Securities" (FHS) - инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании, принадлежащей группе автономных организаций образования "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев фонд", приобрело АО "Цеснабанк" по договору купли-продажи и в соответствии с рамочным соглашением, одобренным правительством и Национальным банком Республики Казахстан, сообщил пресс-офис Назарбаев Университета.

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