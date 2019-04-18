Главу Минздрава попросили объяснить причину роста цен на лекарства

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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе парламента депутат Айкын Конуров адресовал министру здравоохранения РК Елжану Биртанову депутатский запрос, касающийся роста цен на лекарства, передает Kazakhstan Today.

Недавно вступили в силу изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий, связанные с государственным регулированием цен. Главная задача этих норм заключается в том, чтобы сдерживать бесконтрольное подорожание лекарств. Актуальность этой проблемы возрастает. За первый квартал 2019 года, в сравнении с первым кварталом прошлого года, стоимость медикаментов поднялась на 8,4%. Это в 1,7 раза выше, чем общий уровень потребительских цен. По темпам роста лекарства обогнали практически все продовольственные и непродовольственные товары", - сказал депутат.

По его словам, участники рынка лекарственных средств, в ожидании государственного регулирования, пользуются случаем, чтобы максимально поднять ценовую планку.

Пока будут введены все механизмы, позволяющие применять предельные цены, поставщики сформируют в стране совершенно новый уровень цен, заблаговременно обеспечив себе повышенную маржу. Полагаем, что такая ситуация требует безотлагательного расследования с выяснением объективных и субъективных причин ускоренного подорожания лекарственных средств", - сказал Конуров.

В запросе отмечается, что существуют риски выбора такого механизма ценового регулирования, который будет стимулировать торговлю на розничном рынке дорогими лекарственными средствами, вытесняя более дешевые с меньшей нормой прибыли.

Стоимость лекарств является крайне важным для населения показателем, который влияет не только на благосостояние, но и здоровье населения. Рост цен вынуждает людей экономить на лекарствах, выбирая более дешевые или вообще отказываясь от них", - сказал Конуров.

По данным Комитета по статистике, среднее казахстанское домохозяйство потратило за прошлый год на медикаменты 26 300 тенге. В целом по стране это порядка 120 млрд тенге. По мнению мажилисмена, данная цифра, полученная путем выборочного обследования домохозяйств, не отражает действительности. "Реальные расходы на лекарства значительно выше. Но даже при официальном объеме рост цен на 8,4%, как это произошло за первый квартал, означает дополнительные 10 млрд тенге, переплаченные населением за те же препараты. Наряду с лекарствами, отмечается и подорожание амбулаторных услуг темпами значительно выше общей инфляции. Вместе с тем неуклонный рост расходов населения на здравоохранение не приводит к адекватному повышению оплаты труда медицинских работников. В выигрыше оказываются лишь так называемые участники рынка", - говорится в запросе.

Конуров подчеркнул, что здравоохранение - это не та сфера, где ценообразование допустимо на основе спекулятивной игры спроса и предложения. От имени фракции он попросил министра здравоохранения предоставить информацию о том, какая работа проведена для внедрения государственного регулирования цен на лекарства и когда данный механизм полноценно заработает. Также министру предстоит объяснить причины ускоренного повышения цен на лекарства и амбулаторные услуги в первом квартале 2019 года и представить предложения по недопущению подорожания импортируемых лекарств при ослаблении курса тенге.

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