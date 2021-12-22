Главы Минэнерго РК и РФ обсудили сотрудничество в сфере электроэнергетики

НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Эксперты прогнозируют рост цен на жилье и снижение спроса на него в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В уходящем году стоимость жилья в Алматы в среднем выросла на 30-40%. По мнению экспертов, тенденция к росту продолжится и в обозримой перспективе. Высокая динамика объясняется дефицитом жилых площадей, высокой себестоимостью строительных работ, а также возможностью населения использовать свои пенсионные накопления. При этом уже к середине 2022 года прогнозируется существенное снижение спроса на рынке жилья, сообщает "Хабар 24"

По данным из открытых источников, жилой фонд Казахстана на сегодняшний день составляет более 370 млн квадратных метров. При этом почти 40 процентов от этого количества сосредоточено в трех наиболее крупных городах страны - Алматы, Шымкенте и Нур-Султане.

В целом в республике наблюдается острый дефицит жилья. Любопытно, что даже пандемия не оказала существенного влияния на динамику выдачи ипотечных займов. Сейчас эта сфера не только достигла докризисного уровня, но и рост здесь продолжается.

Возможность досрочно использовать свои пенсионные накопления, которая была предоставлена гражданам, также способствовала разогреву рынка. Но при этом приобрести собственное жилье могут себе позволить далеко не все казахстанцы.

- У кого есть накопления, них таких проблем нет. Если мы говорим о населении, которое ведет обычный образ жизни - идут на работу и приходят домой - естественно, они зависят больше от помощи государства.

- В последнее время в Алматы очень стало дорого всё. Если сравнивать с другими городами, то очень дорого.

- Заработная плата слишком низкая. Чтобы купить квартиру в Алматы, нужно, как в новостях говорили, чтобы средняя зарплата была 500 тысяч тенге.

- Наверное, должна быть политика по урегулированию цен. Чтобы не было скачков, чтобы всё это регулировалось.

Общая сумма выданных в 2021 году ипотечных займов достигла почти 900 млрд тенге. Государство финансирует льготные ипотечные программы "7-20-25" и "Баспана хит". Предложения "Отбасы банка" и социальные программы кредитования для различных групп населения стимулируют рынок. Свои пенсионные накопления для покупки жилья использовали почти 300 тысяч наших сограждан. Но при этом данная возможность, как полагают эксперты, небезгранична.

Денег там сейчас не так уж много. У людей с высоким порогом достаточности есть возможность переводить снятые средства на депозитные счета в "Отбасы банке". Это максимум 1-2 миллиона. Но даже в этом случае деньги будут лежать на депозите три года. Только когда будет собрана необходимая сумма, покупатель выходит на рынок", - говорит экономист Максат Халык.

Как результат, полагают специалисты, уже к середине 2022 года на рынке жилья может произойти некоторое снижение динамики.

Я думаю, всё-таки какая-то стагнация наступит на рынке за счет того, что снизится спрос. Такого роста, как было в этом году, я думаю, уже не будет. Поднимут порог достаточности снятия пенсионных накоплений и, конечно же, сократится число покупателей, в разы сократится. Также будет влиять еще то, что банки тоже пересмотрят свои ипотечные программы", - сказала риелтор Лариса Алексеенко.

Однако в обозримой перспективе, по мнению экспертов, существующие тенденции к росту цен на жилье в Казахстане сохранятся. Рынок может стабилизироваться только при условии привлечения крупных инвестиций в строительный сектор. А этот процесс, как известно, занимает не один год.