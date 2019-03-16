"СарыаркаАвтоПром" обсуждает создание СП с GM "Uzbekistan"

Ташкент. 15 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Ташкенте (Узбекистан) в рамках Первого Центральноазиатского экономического форума состоялось подписание контракта по развитию производства между ТОО "СарыаркаАвтоПром" и GM "Uzbekistan", передает Kazakhstan Today.

На подписании присутствовали заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек и заместитель премьер-министра Узбекистана Элёр Ганиев, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в сфере автомобильной промышленности, вопросы расширения инвестиционного сотрудничества, стимулирования региональной торговли и др. Итогом стало подписание соглашения по развитию автопроизводства. Стороны договорились выпустить до конца 2019 года 16 тыс. единиц техники, предназначенной для реализации как на рынке Казахстана, так и на экспортных рынках, включая Российскую Федерацию", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, автопроизводители обсудили вопросы создания совместного предприятия, поэтапную работу по углублению локализации, в том числе по автокомпонентной базе, продолжение сотрудничества по новым конкурентным моделям, меры по улучшению качества производимой продукции.

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