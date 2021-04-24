Продлен переходный период на GMP в ЕАЭС

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ - Производители могут предоставлять при регистрации лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе национальные документы, подтверждающие соответствие требованиям GMP, до окончания срока их действия. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Определен единый срок подачи заявок на получение национальных сертификатов GMP в государствах Союза - до 31 декабря 2021 года. Таким образом, с 2022 года все государства Союза перейдут на выдачу GMP-сертификатов по правилам надлежащей производственной практики ЕАЭС по итогам инспектирования производств.

Учитывая, что срок действия национальных сертификатов составляет три года, до 31 декабря 2024 года у производителей будет достаточно времени, чтобы обновить сертификаты GMP по союзному формату и спланировать время получения нового сертификата Союза.

Кроме того, Совет ЕЭК принял решение о переходе с 1 января 2023 года на союзный формат сертификата GMP при выдаче сертификатов на лекарственные средства, производимые на экспорт.

Решение Совета ЕЭК дает возможность представления сокращенного формата регистрационного досье для лекарственных препаратов, приводимых в соответствие с правилами Союза, при условии, что они будут сохранять обращение только на территории одного государства. В этом случае производители могут представлять досье, содержащее первые три модуля, подготовленные на национальном языке. Представление модулей 4 и 5 для таких лекарственных препаратов выполняется производителем при наличии в его распоряжении документов, необходимых для их формирования.

Внесены изменения в форму регистрационного удостоверения на лекарственный препарат, связанные с возможностью указывать в числе фасовок лекарственного препарата "in bulk" (продукция, не расфасованная в потребительскую упаковку). Такое изменение регистрационного удостоверения позволит фармацевтическим компаниям Союза, работающим по неполному циклу производства, ввозить лекарственные препараты на территорию ЕАЭС для их последующей фасовки.

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