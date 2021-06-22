Годунова раскритиковала Минфин за попытку реабилитации в СМИ после аудита

Как отметила Наталья Годунова, у Минфина есть резервы в улучшении налогового и таможенного администрирования. При этом аудиторы не увидели качественного изменения в повышении результативности налоговых проверок, снижении расхождений в таможенной статистике. Также не решены вопросы по переплатам.
При этом уполномоченный государственный орган не смог объяснить замечания ни аудиту, ни депутатам мажилиса, ни депутатам сената. Но счел нужным реабилитировать себя в прессе. Видимо, рассчитывая на сложность самого вопроса и то, что читатели профессиональных деталей не поймут. Но, к сожалению, недостатки и нарушения от этого никуда не делись. Согласно закону, все они подтверждены аудиторскими доказательствами", - заявила председатель Счетного комитета.
По ее словам, необходимо провести реформу фискальной политики через повышение прозрачности, подотчетности и пересмотр механизмов государственной помощи бизнесу. В частности, она предложила принять меры по расширению налоговой базы посредством отмены неэффективных налоговых льгот и их систематизации, последовательной борьбы с теневой экономикой и уклонением от исполнения налоговых обязательств.
Счетный комитет неоднократно обращал внимание на необходимость рассмотрения вопроса по внедрению системы управления бюджетными рисками и разработки документа долгосрочной устойчивости государственных финансов", - заключила Наталья Годунова.
Ранее Наталья Годунова сообщила о том, что в 2020 году были неэффективно освоены 570 млрд тенге бюджетных средств. Также она предложила ужесточить персональную ответственность за нерациональное привлечение внешних займов.
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