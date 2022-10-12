Госаудит выявил нарушения на 288 млрд тенге в сфере госзакупок

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено более 475 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 10 трлн тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.
По итогам проверок установлены нарушения по 31 650 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1851 аудиторское мероприятие.
Аудитом охвачено порядка 3,6 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 288 млрд тенге. Нарушения устранены на 272 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - рассказал Жамаубаев.
Также министр назвал министерства и ведомства, где за три квартала текущего года сложились наиболее крупные суммы неосвоения бюджетных средств.
По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге. Неисполнение составило 494 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено 485 млрд тенге", - проинформировал глава Минфина.
Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта.
Основные причины неосвоения: процесс реорганизации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг", - пояснил Жамаубаев.
Расходы местных бюджетов за указанный период составили 7,2 трлн тенге. При этом не исполнено 155 млрд тенге.
В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,4 трлн тенге. На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. Из них освоено 100%. Экономия - 7,7 млрд тенге, не освоено 39 млрд тенге, перевыполнено 47 млрд тенге", - сказал спикер.
Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане.
Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", - добавил Жамаубаев.