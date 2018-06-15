Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Госдолг правительства и внешний долг квазигосударственного сектора превысил $55,5 млрд. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента сообщил секретарь Комитета сената по финансам и бюджету Ерболат Мукаев и призвал усилить контроль в этой сфере, передает Kazakhstan Today.

"Настораживает устойчивая тенденция роста суммы долга правительства и внешнего долга крупных субъектов квазигосударственного сектора, который превысил $55,5 млрд и составил 96,2% валютных активов Национального фонда. Поскольку практически его уровень подошел к предельному значению (100%) и может создать значительные риски финансовой нестабильности страны", - сказал Ерболат Мукаев в ходе обсуждения отчетов правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.

По его мнению, правительство должно усилить мониторинг и контроль за долгом квазигосударственного сектора.

Также депутат отметил спад уровня монетизации экономики в прошлом году до 37,7% против 42,2% в 2016 году, что является сдерживающим фактором экономического роста.

Кроме того, по мнению депутата, правительству в рамках формирования среднесрочной политики необходимо продолжить меры по фискальной консолидации, направленные на снижение зависимости от нефтяных доходов.

"С принятием Государственной программы "Информационный Казахстан-2020" начато внедрение цифровых технологий во всех сферах, в том числе и в сфере налогового администрирования. Однако, в действительности, темпы цифровизации процедур налогово-таможенного администрирования, которые позволили бы сократить теневой оборот и как следствие увеличить налоговые поступления, значительно отстают от общего тренда. В частности, Министерством финансов исполнение по цифровизации реформирования системы налогового администрирования в 2017 году составило всего лишь 39,1%", - подчеркнул сенатор.

В свою очередь депутат сената Михаил Бортник обратил внимание на то, что индекс реальных денежных доходов населения за 2017 год по сравнению с 2016 годом снизился на 1,8 процентных пункта. Реальная заработная плата сократилась на 1,2 процентных пункта, что ниже прогнозируемого уровня на 9%. Объем депозитов за год снизился на 3%.

"Индикаторы некоторых программных документов не достигаются, при этом, значительные финансовые средства вкладываются. В этой связи у меня возникают вопросы к Министру Национальной экономики и Министру финансов: можно ли такой бюджет считать эффективным?" - сказал сенатор.

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