Госкомиссия одобрила срочный пакет мер по поддержке предпринимателей

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК. Рассмотрены вопросы стимулирования деловой активности в условиях новой экономической реальности, передает Kazakhstan Today.

С 2020 года в целях обеспечения восстановительной динамики в национальной экономике было принято несколько пакетов антикризисных мер, предусматривающих содействие занятости, активизацию предпринимательской деятельности, цифровизацию, раскрытие потенциала АПК, а также развитие жилищно-коммунальной, транспортной, социальной и торговой инфраструктуры. Одним из наиболее пострадавших в рамках пандемии COVID-19 секторов экономики в 2020 году стал малый и средний бизнес.

В этой связи НПП "Атамекен" в текущем году был проведен опрос более 50 тыс. предпринимателей на предмет потребности в дополнительных мерах поддержки. На основе результатов опроса был сформирован дополнительный пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

Новый пакет мер был рассмотрен 26 февраля в рамках Высшего совета по реформам под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Комплекс мер включает расширение перечня ОКЭД субъектов МСБ в пострадавших отраслях экономики с 29 до 174 для рефинансирования на льготных условиях до 1 июня 2021 года, продление освобождения пострадавших субъектов МСБ от начисления арендных платежей по объектам государственного имущества и имущества квазигоссектора до 1 июля 2021 года, продление освобождения от уплаты налога на имущество до конца текущего года, освобождение от ИПН доходов работников субъектов предпринимательства в виде полученных от работодателя средств защиты, продление моратория на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 июля 2021 года по инициативе государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, повышение доступа отечественных товаропроизводителей к государственным закупкам, распространение инструмента гарантирования АО "ФРП "Даму" на Программу льготного кредитования Национального банка.

Дополнительный пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности.

Меры прямого действия будут способствовать достижению 3% роста ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 млн субъектов предпринимательства, в которых занято свыше 3,3 млн человек.

Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики до 12 марта внести в правительство соответствующий пакет поправок в действующее законодательство для внесения в мажилис парламента до 25 марта, сообщила пресс-служба премьер-министра РК

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