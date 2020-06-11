Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела вопрос приватизации активов фонда Самрук-Казына

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы приватизации активов АО "ФНБ "Самрук-Казына", передает Kazakhstan Today.

В Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы включены 167 активов АО "ФНБ "Самрук-Казына", из которых к настоящему времени исполнены пункты по 138 активам. В процессе реализации и ликвидации/реорганизации находится 21 компания", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В связи с высокой волатильностью на международных рынках капитала, снижением цен на энергоносители и замедлением темпов роста мировой экономики принято решение о переносе на 2021-2023 годы сроков передачи в конкурентную среду ряда стратегических активов - "КазМунайГаз", "Эйр Астана", "Тау-Кен Самрук", "Qazaq Air", "Самрук-Энерго", "Казакстан темір жолы" и др.

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