Государственный фонд "Дирекция Универсиады-2017" ликвидирован в Алматы

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы завершена процедура ликвидации государственного фонда "Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года", передает Kazakhstan Today.

После проведенных в соответствии с законодательством страны проверок финансово-хозяйственной деятельности, все документы фонда переданы в Центральный государственный архив города, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Подводя итоги финансово-экономической деятельности, экс-руководитель Дирекции Наиль Нуров сообщил, что буквально несколько дней назад в бюджет Алматы был возвращен почти один миллиард тенге.

"Казахстанская Универсиада стала самым экономичным и малозатратным спортивным событием в истории Зимних игр. Предварительный бюджет в 32 млрд тенге был оптимизирован до 17,8 млрд тенге, а в процессе удалось сэкономить еще 4 млрд тенге. Буквально на днях в бюджет Алматы возвращен еще почти один миллиард сэкономленных тенге. Таким образом, общая экономия от операционной деятельности составила 5 млрд тенге, переданных в государственный бюджет. Несмотря на экономию, в Алматы прошли самые масштабные соревнования в истории Зимних игр. В них приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 57 стран, свыше 120 международных судей. Впервые в истории зимних Универсиад была возведена современная Атлетическая деревня, которая теперь стала домом для алматинцев, ранее стоящих в очереди на жилье", - отметил он.

Отмечается, что спортивную инфраструктуру - построенные с "нуля" спортивные комплексы "Алматы Арена" и "Халык Арена", модернизированные "Шымбулак", "Медеу", "Сункар" и Дворец спорта имени Балуана Шолака. Все объекты Универсиады приведены в соответствие с международными стандартами.

Как сообщалось ранее, в ходе Универсиады в Алматы было распродано более 230 тысяч билетов. Алматы посетили свыше 30 тысяч туристов и 170 тысяч граждан из регионов страны. Значительно было повышено качество городского сервиса: 87% ресторанов, кафе и отелей Алматы подтвердили высокое качество услуг согласно требованиям международных туроператоров.

В августе во время заседания исполнительного комитета ФИСУ в Тайбэе (Китай) была дана высокая оценка проведению Игр в Алматы, которая признана лучшей зимней Универсиадой в истории Студенческих игр.

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