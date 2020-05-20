Государство будет гарантировано закупать 365 тыс. тонн сельхозпродукции в год

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Правительство РК сегодня одобрило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, который включает поддержку АПК, передает Kazakhstan Today.

Меры Комплексного плана, одобренного на заседании правительства, направленные на поддержку и развитие АПК, в первую очередь помогут нам решить вопросы доступного финансирования для фермеров", - сказал после заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Как пишет primeminister.kz , внедрение практики гарантированного закупа сельхозпродукции обеспечит на ежегодной основе гарантированный закуп до 365 тыс. тонн сельхозпродукции для обеспечения внутреннего рынка. С этой целью из бюджета выделено 24,5 млрд тенге.

Форвардный закуп будет осуществлен по 4 видам продукции: пшеница, ячмень, подсолнечник, гречиха. Основная цель закупа - обеспечение внутреннего рынка сырьем для производства отдельных видов социально-значимых продуктов питания.

Сегодня будут зарегистрированы правила форвардных закупок. Все организационные работы проведены. Деньги перечислены продовольственной контрактной корпорацией. Сегодня, завтра начнется прием заявок", - отметил министр.

Также предусмотрено льготное микрокредитование сельхозпроизводителей по ставке 6% годовых по линии АО "НУХ "КазАгро" с использованием инструментов гарантирования АО "ФРП "Даму", которое позволит обеспечить доступность финансирования и увеличить охват сельхозтоваропроизводителей.

В свою очередь, внедрение такого инструмента как "аграрные расписки" даст возможность напрямую привлечь небанковское и торговое финансирование. Оценочно объем финансирования составит 200 млрд тенге ежегодно с потенциалом роста до 70% от ежегодного объема финансирования сельского хозяйства.

В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей в период пандемии предоставляется отсрочка и реструктуризация по кредитам и лизингу по линии АО "НУХ "КазАгро", - отметил глава МСХ.

Также Омаров проинформировал, что КазАгро и его дочерние организации уже проводят работу по предоставлению отсрочки по кредитам и лизингу сельхозтехники. Одобрена 2231 заявка с суммой отсрочки 7,9 млрд тенге.

Чтобы обсудить вопросы отсрочки, сельхозтоваропроизводителям нужно обратиться в дочерние предприятия КазАгро. Это - агрокредитная корпорация "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" и "КазАгроФинан". Максимальный срок отсрочки зависит от размера платежей и сроков кредитования, то есть рассмотрение производится индивидуально по каждому заемщику", - сказал Омаров.

Кроме того, в рамках исполнения поручения президента РК будут увеличены площади под высокорентабельные сельхозкультуры, такие как масличные, кормовые и овощебахчевые. Также в целях развития сырьевой базы, повышения загрузки перерабатывающих предприятий и наращивания объемов экспорта переработанной продукции планируется предусмотреть возможность субсидирования маслосемян, сданных на переработку.

Также будут проведены переговоры с КНР об ускорении решения о включении казахстанских предприятий в реестр импортеров по экспорту свинины.

Реализация данных мер позволит нам сохранить набранные темпы роста", - отметил Омаров.

Вместе с тем министр сельского хозяйства сообщил о сроках снятия запрета на экспорт муки, зерна и других продовольственных товаров.

Ограничения и квоты были введены во время ЧП для обеспечения продовольственной безопасности страны. Но на сегодняшний день в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что страна сейчас обеспечена полностью продовольственными товарами, министерство планирует с 1 июня снять все ограничения и запреты. Соответствующий приказ находится на обсуждении и на согласовании", - уточнил глава ведомства.

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