Граждане ЕАЭС смогут без ограничений открывать счета на территории стран-участниц

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Граждане ЕАЭС получат возможность без ограничений открывать счета в иностранных и национальных валютах в уполномоченных организациях государств Союза. Соответствующее соглашение в данный момент готовится к подписанию. Об этом в ходе правительственного часа в сенате РК по вопросам торговой политики в рамках ЕАЭС сообщил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской комиссии Тимур Жаксылыков, передает Kazakhstan Today.

Продолжается работа по сближению и либерализации законодательства, регулирующего валютные правоотношения. Завершены процедуры, необходимые для подписания соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятию мер либерализации. Это соглашение позволит гражданам открывать без ограничения счета в иностранных и национальных валютах в уполномоченных организациях государств союза", - сказал Тимур Жаксылыков.

Как пишет Kazpravda.kz , на сегодняшний день определен четкий перечень валютных операций, в отношении которых стороны не будут принимать ограничения.

"Это обеспечит свободу движения денежных средств резидентов в масштабах союза", - пояснил член Евразийской комиссии.

Кроме того, по его информации, в настоящее время завершаются процедуры по согласованию проекта соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй граждан стран-участниц ЕАЭС.

"Этот документ создает предпосылки для оценки банками кредитоспособности при рассмотрении кредитных заявок заемщиками из стран Союза", - сказал член Евразийской комиссии.

По его словам, соглашение позволит вывести трансграничное кредитование на качественно новый уровень.

"Полагаю, что данное соглашение будет способствовать развитию трансграничного кредитования и минимизации кредитных рисков", - отметил Тимур Жаксылыков.

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