Граждане ЕАЭС смогут без ограничений открывать счета на территории стран-участниц

Продолжается работа по сближению и либерализации законодательства, регулирующего валютные правоотношения. Завершены процедуры, необходимые для подписания соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятию мер либерализации. Это соглашение позволит гражданам открывать без ограничения счета в иностранных и национальных валютах в уполномоченных организациях государств союза", - сказал Тимур Жаксылыков.
Как пишет Kazpravda.kz, на сегодняшний день определен четкий перечень валютных операций, в отношении которых стороны не будут принимать ограничения.
"Это обеспечит свободу движения денежных средств резидентов в масштабах союза", - пояснил член Евразийской комиссии.
Кроме того, по его информации, в настоящее время завершаются процедуры по согласованию проекта соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй граждан стран-участниц ЕАЭС.
"Этот документ создает предпосылки для оценки банками кредитоспособности при рассмотрении кредитных заявок заемщиками из стран Союза", - сказал член Евразийской комиссии.
По его словам, соглашение позволит вывести трансграничное кредитование на качественно новый уровень.
"Полагаю, что данное соглашение будет способствовать развитию трансграничного кредитования и минимизации кредитных рисков", - отметил Тимур Жаксылыков.
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