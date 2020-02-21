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Группа KAZ Minerals планирует произвести порядка 280-300 тыс. тонн меди в 2020 году

20.02.2020, 15:13 9532
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Группа KAZ Minerals планирует произвести порядка 280-300 тыс. тонн меди в 2020 году, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщалось ранее, в 2019 году группа KAZ Minerals произвела 311 тыс. тонн меди - на 6% больше, чем в 2018 году (295 тыс. тонн). Компания превысила плановый показатель около 300 тыс. тонн благодаря опережающей динамике производства на Актогае. Обогатительные фабрики по переработке сульфидной руды на Бозшаколе и Актогае работали в 2019 году на расчетной пропускной способности.
 
На Актогайском ГОКе в Восточно-Казахстанской области произведено 146 тыс. тонн меди, на Бозшакольском ГОКе в Павлодарской области - 110 тыс. тонн меди. Предприятия Востокцветмета (ВКО) и Бозымчакский ГОК в Кыргызстане произвели 55 тыс. тонн меди.
 
В 2019 году Группа KAZ Minerals произвела на 10% больше золота - 201 тыс. унций (2018: 183 тыс. унций), 3,382 млн унций серебра (2018: 3,511 млн унций) и 38 тыс. тонн цинка в концентрате (2018: 50 тыс. тонн).
 

С учетом того, что все перерабатывающие предприятия группы полностью нарастили производство и в настоящее время работают на расчетной мощности, будущие объемы производства будут определяться в первую очередь средним содержанием металлов в руде и коэффициентами извлечения - до запуска новой обогатительной фабрики на Актогае в 2021 году. Плановый объем производства меди на 2020 год - 280-300 тыс. тонн", - сообщила пресс-служба компании.

 
На Актогае, по ожиданиям, будет произведено 120-130 тыс. тонн меди, на Бозшаколе - 110-120 тыс. тонн, в Восточном регионе и на Бозымчаке - около 50 тыс. тонн.
 
Производство золота в 2020 году ожидается в размере 180-200 тыс. унций. Запланированные объемы производства серебра - около 3 млн унций, цинка в концентрате - около 40 тыс. тонн.
 

В 2019 году KAZ Minerals продолжила улучшать производственные результаты, обеспечивая дальнейший рост производства меди и сохраняя лидирующие позиции в отрасли по затратам. Наши крупномасштабные предприятия в Казахстане достигли рекордного уровня производства, а проверенная база низкозатратных активов обеспечивает прочную платформу для инвестиций в проекты роста, увеличивающие ценность. Строительство проекта расширения Актогая проходит в пределах бюджета, начало производства продукции ожидается в 2021 году. Также мы ждем возможность оглашения дополнительных деталей наших планов по Баимской - по завершении банковского технико-экономического обоснования", - сказал председатель правления группы KAZ Minerals Эндрю Саузам.

 

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