Halyk Bank стал оператором по зачислению единовременных выплат ЕНПФ

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Halyk Bank стал уполномоченным оператором по зачислению и использованию единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на улучшение жилищных условий, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Halyk Bank, открытие специального счета является обязательным условием для получения ЕПВ. Счет можно открыть в приложении Halyk Homebank.

После этого требуется подать заявку на получение ЕПВ в приложении. При этом в банке уточнили, что подача заявки будет доступна после утверждения Правил использования ЕПВ и подписания соглашения с ЕНПФ.

Далее ЕНПФ переведет накопления в банк для зачисления на спецсчет и деньги будут перечислены на целевые нужды, указанные в заявлении.

Для тех, что не является пользователем приложения Halyk Homebank, необходимо скачать его и зарегистрироваться. После регистрации, на главном экране выберите "Счет для ЕПВ" и следуйте инструкции на экране

Как сообщалось ранее, депутат мажилиса раскритиковал реализацию закона о досрочном снятии части пенсионных накоплений. Он отметил, что закон давно вступил в силу, но правительством до сих пор не приняты Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

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